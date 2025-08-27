https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/trump-sorosun-cezai-sorumluluga-cekilmesini-istedi-1098876684.html
Trump, Soros’un cezai sorumluluğa çekilmesini istedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi çağrısında bulundu. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T17:52+0300
2025-08-27T17:52+0300
2025-08-27T17:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce9e25d54a4bc16dca276eeb8eb04876.jpg
Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, “George Soros ve onun harika oğlu, radikal bir solcudur. Onlar, tüm ABD genelinde şiddet içeren protestolara verdikleri destek nedeniyle RICO yasası kapsamında yargılanmalıdır” dedi. Trump, “Çılgınların Amerika’yı parçalamalarına artık izin verilmemelidir, çünkü Soros ve onun psikopat grubu ülkemize büyük zarar verdi” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray lideri ayrıca, ABD hükümetinin 'yakından izlediğini' belirterek, milyarderin Batı Yakası’ndaki dostlarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı. George Soros, Amerikalı bir finansçı ve yatırımcıdır. Faaliyetleri, finansal spekülasyonları ve tartışmalı itibarı nedeniyle farklı değerlendirmelerle karşılanmaktadır. Fonları, bazı ülkelerde iktidar değişikliklerini organize etmekle defalarca suçlandı. Soros, 2004’te Ukrayna’daki 'Turuncu Devrim' ve 2013’teki Euromaidan gösterilerinin finansmanına katkı sağladığını inkar etmemişti. Diğer ülkeler de onu iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Medyada Soros sık sık ABD Demokrat Partisi ile ilişkilendirilmektedir. Trump’ın kararlarına karşı protestolar Ağustos ayının ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki suçla mücadele kapsamında bir dizi önlem açıklamıştı. Bu önlemler arasında: • Yerel polisin doğrudan federal hükümetin kontrolüne alınması, • Başkente Ulusal Muhafız birliklerinin sevk edilmesi, • Gerek duyulması halinde Silahlı Kuvvetlerin de gönderilmesi yer aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızların önümüzdeki haftalarda Washington’a ulaşacağını ve devlet başkanının gerekli gördüğü süre boyunca orada kalacağını duyurdu. Başkanın bu kararlarına karşılık olarak kent sakinleri, düzenli biçimde kendiliğinden protesto gösterilerine çıkmaya başladı.
Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, “George Soros ve onun harika oğlu, radikal bir solcudur. Onlar, tüm ABD genelinde şiddet içeren protestolara verdikleri destek nedeniyle RICO yasası kapsamında yargılanmalıdır” dedi.
Trump, “Çılgınların Amerika’yı parçalamalarına artık izin verilmemelidir, çünkü Soros ve onun psikopat grubu ülkemize büyük zarar verdi” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray lideri ayrıca, ABD hükümetinin 'yakından izlediğini' belirterek, milyarderin Batı Yakası’ndaki dostlarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.
George Soros, Amerikalı bir finansçı ve yatırımcıdır. Faaliyetleri, finansal spekülasyonları ve tartışmalı itibarı nedeniyle farklı değerlendirmelerle karşılanmaktadır. Fonları, bazı ülkelerde iktidar değişikliklerini organize etmekle defalarca suçlandı.
Soros, 2004’te Ukrayna’daki 'Turuncu Devrim' ve 2013’teki Euromaidan gösterilerinin finansmanına katkı sağladığını inkar etmemişti. Diğer ülkeler de onu iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Medyada Soros sık sık ABD Demokrat Partisi ile ilişkilendirilmektedir.
Trump’ın kararlarına karşı protestolar
Ağustos ayının ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki suçla mücadele kapsamında bir dizi önlem açıklamıştı.
• Yerel polisin doğrudan federal hükümetin kontrolüne alınması,
• Başkente Ulusal Muhafız birliklerinin sevk edilmesi,
• Gerek duyulması halinde Silahlı Kuvvetlerin de gönderilmesi yer aldı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızların önümüzdeki haftalarda Washington’a ulaşacağını ve devlet başkanının gerekli gördüğü süre boyunca orada kalacağını duyurdu. Başkanın bu kararlarına karşılık olarak kent sakinleri, düzenli biçimde kendiliğinden protesto gösterilerine çıkmaya başladı.