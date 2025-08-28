https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/ab-komisyonu-sozcusu-rusyadaki-drujba-petrol-boru-hatti-hedef-alinmamali-1098895086.html

AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı

AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı

AB Komisyonu Sözcüsü, Rusya'daki Drujba petrol boru hattının hedef alınmaması gerektiğini, tesisin Avrupa enerji güvenliğinin bir parçası olduğunu belirtti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, Rusya'daki Drujba petrol boru hattının saldırıya maruz kalmaması gerektiğini, tesisin Avrupa enerji güvenliğinin bir parçası olduğunu belirterek, konuyu Kiev'deki yetkililerle görüştüğünü ifade etti.Sözcü, “Kritik altyapı tüm taraflarca korunmalıdır, (Ukrayna'nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları sonucu AB’nin) enerji güvenliği zarar görmedi, ancak yine de enerji güvenliği kritik öneme sahip olmaya devam etmekte ve Drujba petrol boru hattı da bu kuralın bir istisnası değildir” açıklamasında bulundu.AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta ise, AB'nin Ukrayna'ya enerji tedarikinin sürdürülmesinin önemini yinelediğini ve tüm taraflara kritik altyapıyı koruma çağrısında bulunduğunu ifade etti.Slovakya, 21 Ağustos’ta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırının ardından Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durduğunu bildirmişti. Slovakya ve Macaristan, sevkiyatın durması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti.

