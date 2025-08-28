https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/52-yillik-dev-boru-fabrikasindaki-milyonluk-vurgun-ortaligi-karistirdi-1098894317.html
52 yıllık dev boru fabrikasındaki milyonluk vurgun ortalığı karıştırdı
Bursa'da faaliyet gösteren CİMTAŞ boru fabrikasında bir personelin zimmetine yıllardır para geçirdiği ortaya çıktı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Bursa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 52 yıllık CİMTAŞ boru fabrikasında bir personelin yıllardır zimmetine para geçirdiği ortaya çıktı. Personelin yıllarca alınmamış ürünleri alındı gibi gösterdiği ve bu şekilde 10 milyon liraya yakın vurgunu gerçekleştirdiği belirlendi. Ürünleri tamir etmiş yeni gibi envantere girmiş Dünya Gazetesi'nin haberine göre, enerji, petrol, gaz, kimya, nükleer ve açık deniz endüstrilerine entegre borulama çözümleri sağlayan dev fabrikada 10 milyonları aşan büyük bir vurgun ortaya çıktı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında vurgunla ilgili bir çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.İddiaya göre, CİMTAŞ işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu çalışan, tamir işlerini değişim olarak göstermiş, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettirmiş ve içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyalamıştı. Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki bir tutarı zimmetine geçirdiği iddia edilen çalışan, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.
