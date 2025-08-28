https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/52-yillik-dev-boru-fabrikasindaki-milyonluk-vurgun-ortaligi-karistirdi-1098894317.html

52 yıllık dev boru fabrikasındaki milyonluk vurgun ortalığı karıştırdı

52 yıllık dev boru fabrikasındaki milyonluk vurgun ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Bursa'da faaliyet gösteren CİMTAŞ boru fabrikasında bir personelin zimmetine yıllardır para geçirdiği ortaya çıktı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T13:16+0300

2025-08-28T13:16+0300

2025-08-28T13:16+0300

ekonomi̇

bursa

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

zimmetine para geçirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

Bursa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 52 yıllık CİMTAŞ boru fabrikasında bir personelin yıllardır zimmetine para geçirdiği ortaya çıktı. Personelin yıllarca alınmamış ürünleri alındı gibi gösterdiği ve bu şekilde 10 milyon liraya yakın vurgunu gerçekleştirdiği belirlendi. Ürünleri tamir etmiş yeni gibi envantere girmiş Dünya Gazetesi'nin haberine göre, enerji, petrol, gaz, kimya, nükleer ve açık deniz endüstrilerine entegre borulama çözümleri sağlayan dev fabrikada 10 milyonları aşan büyük bir vurgun ortaya çıktı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında vurgunla ilgili bir çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.İddiaya göre, CİMTAŞ işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu çalışan, tamir işlerini değişim olarak göstermiş, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettirmiş ve içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyalamıştı. Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki bir tutarı zimmetine geçirdiği iddia edilen çalışan, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yenidogan-cetesi-davasinda-adli-tip-raporu-kahretti-10-bebek-bakimsizliktan-oldu--1098867370.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmetine para geçirme