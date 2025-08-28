https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/1098894526.html

Genç kadın, mide fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti: Ailesi 'psikolojiktir' diyen doktordan şikayetçi oldu

Genç kadın, mide fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti: Ailesi 'psikolojiktir' diyen doktordan şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

Adana'da mide fıtığı ameliyatı olduktan sonra fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının ailesi durumu bildirdikleri doktorun kendilerini... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T13:34+0300

2025-08-28T13:34+0300

2025-08-28T13:34+0300

sağlik

adana

hayatını kaybetti

ameliyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056805984_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_8d4aab80f3bbaee6352b3c60bc6886fe.jpg

Adana'da 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, özel bir hastanede geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrasında fenalaştı. Başka bir hastaneye götürülen kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bulut'un ağabeyi ise yaşadıklarını, "Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi." sözleriyle anlattı. Aile, doktordan ve hastaneden şikayetçi oldu. Irak'ta kuaförlük yapıyorduIrak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos'ta Adana'da bir özel hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi. İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos'ta evde fenalaşınca yakınları tarafından ameliyatının yapıldığı hastaneye götürüldü. Burada tıbbi müdahalede bulunulan Bulut, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin onayı sonrası tekrar ameliyata alınan Bulut, dün hayatını kaybetti. Doktor 'psikolojiktir' dediÜvey ağabey Mehmet Tumur (45), polis merkezine gidip ameliyatı yapan doktor ile özel hastaneden şikayetçi olduklarını söyledi. Kardeşinin durumunun ameliyattan sonra kötüleştiğini dile getiren Tumur, "Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi." dedi.Diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış Tumur, yeniden özel hastaneye götürdükleri kardeşinin, aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Seyhan Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler. Ameliyat için imzamızı verdik. Kardeşimin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı da mide çürümüş, akciğerleri sönmüş. Akciğerleri tekrar aktif etmek için iki tarafa da tüp takmışlar. Onlar gerekeni yaptılar ve bize de gereken bilgiyi verdiler."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/yeni-trend-boy-kisaltmak-ameliyat-icin-turkiyeye-geliyorlar-uzmanlar-ise-riskli-diyor-1098887687.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, hayatını kaybetti, ameliyat