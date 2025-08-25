YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı: Üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt süreci nasıl olur? Ne zaman başlayacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-2025-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-universite-kayit-tarihleri-ve-e-kayit-sureci-1098813090.html
YKS 2025 sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül, e-kayıt işlemleri 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki, kayıt için gerekli belgeler neler? İşte YKS kayıt süreci
ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2025 yerleştirme sonuçları, adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM’nin mobil uygulamasından öğrenilebiliyor. Bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için gözler şimdi kayıt sürecine çevrildi.Üniversite kayıt tarihleriÖSYM takvimine göre;Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adayların kayıt hakları yanacak. Elektronik kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversitelerin web sitelerinde yayımlanan duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.Mezuniyet belgesi olmayan adaylar için geçici kayıtOrtaöğretimden henüz mezun olamayan ancak bütünleme ya da tek ders sınavına girecek adaylar, belirtilen tarihlerde geçici kayıt yaptırabilecek.Üniversite kaydı için gerekli belgelerÜniversite kayıtlarında adaylardan şu belgeler istenecek:Uzmanlardan uyarıEğitim uzmanları, adayların kayıt sürecini kaçırmamaları için ÖSYM ve üniversitelerin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.
ÖSYM, YKS 2025 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025, e-kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli ve e-kayıt ekranı ne zaman açılacak? İşte detaylar.
ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2025 yerleştirme sonuçları, adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM’nin mobil uygulamasından öğrenilebiliyor. Bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için gözler şimdi kayıt sürecine çevrildi.
Üniversite kayıt tarihleri
Fiziksel üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025
tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar (e-kayıt) 1-3 Eylül 2025
tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adayların kayıt hakları yanacak. Elektronik kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversitelerin web sitelerinde yayımlanan duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.
Mezuniyet belgesi olmayan adaylar için geçici kayıt
Ortaöğretimden henüz mezun olamayan ancak bütünleme ya da tek ders sınavına girecek adaylar, belirtilen tarihlerde geçici kayıt yaptırabilecek.
Bu adayların mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2025’e kadar
sunmaları gerekiyor.
Açık öğretim lisesi öğrencileri için son tarih ise 30 Ocak 2026
olarak belirlendi.
Bu tarihlere kadar belge sunmayanların geçici kayıtları silinecek.
Üniversite kaydı için gerekli belgeler
Üniversite kayıtlarında adaylardan şu belgeler istenecek:
Diploma
veya onaylı mezuniyet belgesi
Ek puanlı yerleştirmeler için resmi belge
(gerekliyse)
12 adet vesikalık fotoğraf
(üniversite talep ederse)
Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme dekontu Askerlik durumu
na ilişkin bilgiler (üniversiteler tarafından e-Devlet üzerinden görüntülenecek)
Üniversiteler tarafından kayıt öncesi duyurulacak ek belgeler
Eğitim uzmanları, adayların kayıt sürecini kaçırmamaları için ÖSYM ve üniversitelerin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.