https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/witkoff-ukrayna-anlasmasi-icin-gerekli-tum-unsurlari-bu-yilin-sonuna-kadar-saglamayi-umuyoruz-1098857847.html

Witkoff: Ukrayna anlaşması için gerekli tüm unsurları bu yılın sonuna kadar sağlamayı umuyoruz

Witkoff: Ukrayna anlaşması için gerekli tüm unsurları bu yılın sonuna kadar sağlamayı umuyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Ukrayna’da barış anlaşmasının imzalanması için gerekli tüm unsurları bu yılın sonuna kadar sağlamayı umduklarını belirtti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T08:43+0300

2025-08-27T08:43+0300

2025-08-27T08:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098857689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_728a04c3b92f625a0ce90f801dd9717f.jpg

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, barış anlaşması yönündeki çalışmaları değerlendirdi.Witkoff, “Tüm bu meseleleri (çözüm koşullarını) çözmemiz gerekeceğini anlıyoruz. Bunlar üzerinde çalışan teknik ekiplerimiz var. Bu yılın sonuna kadar, hatta belki biraz daha erken, bir barış anlaşması imzalamak için gerekli tüm unsurları sağlayabileceğimizi umuyoruz” ifadesini kullandı.Rusya yönetiminin de çözüm elde etmek istediğini söyleyen ABD’li diplomat, çatışmanın sona ermesinin sadece toprak meselelerinden ibaret olmadığını belirterek bu konuda kararı Kiev’in vermesi gerektiğini ekledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ve Kiev’den “bir dereceye kadar hayal kırıklığına uğramış” olduğunu dile getiren Witkoff, ABD liderinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inandığını belirtti.Rusya ve ABD temsilcilerinin her gün temas halinde olduğunu bildiren Özel Temsilci, Rus ekonomisinde ‘aksaklıklar’ olup olmadığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.Alaska görüşmesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/ukraynaya-saglanmasi-planlaniyor-pentagondan-eram-fuzeleri-icin-ek-fon-1098857098.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, rusya, ukrayna