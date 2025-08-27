https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/ukraynaya-saglanmasi-planlaniyor-pentagondan-eram-fuzeleri-icin-ek-fon-1098857098.html
Ukrayna’ya sağlanması planlanıyor: Pentagon’dan ERAM füzeleri için ek fon
Ukrayna’ya sağlanması planlanıyor: Pentagon’dan ERAM füzeleri için ek fon
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Ukrayna'ya tedarikine onay verildiği bildirilen Uzun Menzilli Taarruz Füzesi (ERAM) geliştirme çalışmalarını hızlandırmak... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T08:04+0300
2025-08-27T08:04+0300
2025-08-27T08:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
pentagon
nato
rusya
füze
uzun menzilli füze
ukrayna
rusya
Ukrayna’ya sağlanması planlanıyor: Pentagon’dan ERAM füzeleri için ek fon
08:04 27.08.2025 (güncellendi: 08:09 27.08.2025)
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Ukrayna'ya tedarikine onay verildiği bildirilen Uzun Menzilli Taarruz Füzesi (ERAM) geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için 67 milyon dolardan fazla finansman tahsis edeceği ortaya çıktı.
Sputnik, Pentagon ve ERAM füzesini geliştirme sürecinde yer alan iki şirket arasında yapılan sözleşmeyi inceledi. Belgelere göre, füze geliştirme sürecini hızlandırmak için ek 67 milyon 300 bin dolarlık finansman taahhüt edildi.
ABD hükümetinin mali raporları, Pentagon'un ERAM gelişimini hızlandırma stratejisini ortaya koyuyor. Belgeler, Pentagon'un yavaş ilerleyen tek bir sözleşme yerine, silahı seri üretime hazır hale getirmek için önemli mali taahhütlerle iki ayrı ve paralel prototip projesini finanse ettiğini gösteriyor.
Belgelere göre, Virginia Eyaleti’nin Fairfax şehrinde yer alan CoAspire LLC şirketi, başlangıçta planlanan 13 milyon 200 bin dolardan 33 milyon 800 bin doların üzerinde bir meblağ aldı. Kaliforniya’daki San Luis Obispo şehrindeki Zone 5 Technologies LLC şirketi de toplam taahhüdünü 7 milyon 700 bin dolardan 33 milyon 500 bin dolara çıkaran paralel bir sözleşme aldı.
ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı, sözleşmeleri Diğer İşlem Anlaşması olarak bilinen esnek bir mekanizma aracılığıyla yaptı. Bu, geleneksel tedarik prosedürlerini atlayarak hızlı prototipleme yapmak için sıklıkla kullanılan bir anlaşma türü.
Daha önce ABD yönetiminin, Ukrayna’ya 3 bin 350 adet ERAM füzesinin tedarikine onay verdiği bildirilmişti. İlk teslimatların birkaç hafta içinde başlaması beklendiği belirtilmişti. Füzelerin kullanımının Pentagon’un onayına tabi olacağı iddia edilmişti.
Yaklaşık 240 ila 450 kilometre menzile sahip olan ERAM füzeleri, düşük maliyetli ve hızlı üretilebilir bir sistem olarak tanımlanıyor.
ERAM füzelerinin tedariki, 145 kilometre menzile sahip GMLRS mühimmatları ve hava savunma platformlarını da kapsayan 850 milyon dolarlık yardım paketinin parçası olarak duyurulmuştu.
‘Batı doğrudan Ukrayna’daki çatışmaya dahil oluyor’
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun uzun menzilli hassas silahların yer aldığı operasyonları ancak NATO askerlerinin katılımıyla gerçekleştirebileceğine dikkat çekmişti. Bunun, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı anlamına geldiğini kaydeden Putin, dolayısıyla çatışmanın özünü önemli ölçüde değiştireceğini ve ittifak üyelerinin Rusya’yla savaştığı anlamına geleceğini belirtmişti.