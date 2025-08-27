Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/unlu-market-zinciri-tarihi-gecmis-urun-satti-bir-gun-sureyle-kapatildi-kapisina-yazi-asilarak-ifsa-1098874274.html
Ünlü market zinciri tarihi geçmiş ürün sattı, bir gün süreyle kapatıldı: Kapısına yazı asılarak ifşa da edildi
Ünlü market zinciri tarihi geçmiş ürün sattı, bir gün süreyle kapatıldı: Kapısına yazı asılarak ifşa da edildi
Çorum'da yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Daha önce uyarı cezası verilen market, ihlali... 27.08.2025
çorum
çorum belediyesi
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098874588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6cc1387fcbb2e1b688e6afad5a632618.jpg
Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürünler bulundu.Aynı marketin daha önce de benzer ihlaller nedeniyle uyarı cezası aldığı belirtildi. Tekrarlanan ihlalin ardından Belediye Encümeni tarafından şubenin 1 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.Kapatma işlemi yapıldıSabah saatlerinde markete giden zabıta ekipleri, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdi. Marketin kapısına da vatandaşları bilgilendirmek amacıyla uyarı yazısı asıldı.Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.
Çorum'da kapatılan market
Çorum'da kapatılan market
Çorum’da yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Daha önce uyarı cezası verilen market, ihlali tekrarlayınca bir gün süreyle kapatıldı.
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürünler bulundu.
Aynı marketin daha önce de benzer ihlaller nedeniyle uyarı cezası aldığı belirtildi. Tekrarlanan ihlalin ardından Belediye Encümeni tarafından şubenin 1 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Kapatma işlemi yapıldı

Sabah saatlerinde markete giden zabıta ekipleri, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdi. Marketin kapısına da vatandaşları bilgilendirmek amacıyla uyarı yazısı asıldı.
Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.
