Ünlü market zinciri tarihi geçmiş ürün sattı, bir gün süreyle kapatıldı: Kapısına yazı asılarak ifşa da edildi

Ünlü market zinciri tarihi geçmiş ürün sattı, bir gün süreyle kapatıldı: Kapısına yazı asılarak ifşa da edildi

Çorum’da yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Daha önce uyarı cezası verilen market, ihlali... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürünler bulundu.Aynı marketin daha önce de benzer ihlaller nedeniyle uyarı cezası aldığı belirtildi. Tekrarlanan ihlalin ardından Belediye Encümeni tarafından şubenin 1 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.Kapatma işlemi yapıldıSabah saatlerinde markete giden zabıta ekipleri, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdi. Marketin kapısına da vatandaşları bilgilendirmek amacıyla uyarı yazısı asıldı.Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

