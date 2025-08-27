https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/orgutun-lideri-profesor-cikti--milyonluk-vurgun-yaptiklari-tespit-edildi-1098871836.html

Örgütün lideri profesör çıktı: Milyonluk vurgun yaptıkları tespit edildi

Örgütün lideri profesör çıktı: Milyonluk vurgun yaptıkları tespit edildi

Sputnik Türkiye

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ameliyat sırasını öne alarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen doktorlarla ilgili iddianame tamamlandı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T14:39+0300

2025-08-27T14:39+0300

2025-08-27T14:39+0300

türki̇ye

yedikule

iddianame

yedikule göğüs hastalıkları hastanesi

rüşvet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104096/29/1040962936_0:298:900:804_1920x0_80_0_0_817c0979e59090144e34c9d140817bbc.jpg

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bazı hastaların ameliyat gününü öne alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla aralarında doktorların da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, örgütün başında profesör bulunurken, MASAK milyonlarca liralık para trafiğini tespit etti.İddialara reddettiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede 33 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 11 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M'nin ifadesine yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Prof. Dr. M.M savunmasında şunları dile getirdi: 50 bin lira istediler İddianamede şikayetçi olan Nurgül Kalaycı'nın da ifadesi yer aldı. Akciğer hastası olduğunu anlatan Kalaycı şunları anlattı: "Bana Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki doktor V.E'yi tavsiye etti. Elimizdeki sonuçlarla 26 veya 27 Ağustos 2024'te doktorun yanına gittik. Sonuçları inceledi ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat günü verdi. Gittiğimizde Yedikule Hastanesi tadilattaydı. Doktorla odasında ameliyat hakkında konuşurken bize hastanenin yoğun olduğunu, ameliyathanenin hijyenik olmadığını, ameliyat için 3-4 aydan önce sıra gelmeyeceğini ancak tadilattaki hastane için bağış yaparsak bizi öne alabileceğini söyledi. Ne kadar bağış yapacağımızı sorduğumda, '50 bin lira yapmanız halinde sizi 10 gün içinde ameliyat edebilirim.' dedi. Teklifi kabul etmedim.Milyonluk para trafiği MASAK raporunda çıktıİddianamede, MASAK raporuna göre sanıkların birbirleriyle olan para transferlerinin tespit edildiği kaydedildi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği aktarıldı.İddianamede yer alan MASAK raporunda ayrıca diğer sanıklar arasında da para trafiği olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların örgütlü bir şekilde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların M.M'nin talimatı doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığı anlatıldı.İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M'nin, kendisine ve diğer örgüt üyelerine maddi menfaat sağlamak amacıyla sanık V.E'yi süreklilik arz edecek şekilde kullandığı ifade edildi.Bağış yapıyormuş gibi evrak düzenledikleri iddia edildiHastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatıldı. İddianamede, hasta veya yakınlarına imzalanan evraktan herhangi bir örnek ya da makbuz verilmediği, sonrasında bağış evrakının yırtıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yenidogan-cetesi-davasinda-adli-tip-raporu-kahretti-10-bebek-bakimsizliktan-oldu--1098867370.html

türki̇ye

yedikule

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yedikule, iddianame, yedikule göğüs hastalıkları hastanesi, rüşvet