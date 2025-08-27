https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/orgutun-lideri-profesor-cikti--milyonluk-vurgun-yaptiklari-tespit-edildi-1098871836.html
Örgütün lideri profesör çıktı: Milyonluk vurgun yaptıkları tespit edildi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ameliyat sırasını öne alarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen doktorlarla ilgili iddianame tamamlandı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bazı hastaların ameliyat gününü öne alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla aralarında doktorların da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, örgütün başında profesör bulunurken, MASAK milyonlarca liralık para trafiğini tespit etti.İddialara reddettiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede 33 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 11 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M'nin ifadesine yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Prof. Dr. M.M savunmasında şunları dile getirdi: 50 bin lira istediler İddianamede şikayetçi olan Nurgül Kalaycı'nın da ifadesi yer aldı. Akciğer hastası olduğunu anlatan Kalaycı şunları anlattı: "Bana Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki doktor V.E'yi tavsiye etti. Elimizdeki sonuçlarla 26 veya 27 Ağustos 2024'te doktorun yanına gittik. Sonuçları inceledi ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat günü verdi. Gittiğimizde Yedikule Hastanesi tadilattaydı. Doktorla odasında ameliyat hakkında konuşurken bize hastanenin yoğun olduğunu, ameliyathanenin hijyenik olmadığını, ameliyat için 3-4 aydan önce sıra gelmeyeceğini ancak tadilattaki hastane için bağış yaparsak bizi öne alabileceğini söyledi. Ne kadar bağış yapacağımızı sorduğumda, '50 bin lira yapmanız halinde sizi 10 gün içinde ameliyat edebilirim.' dedi. Teklifi kabul etmedim.Milyonluk para trafiği MASAK raporunda çıktıİddianamede, MASAK raporuna göre sanıkların birbirleriyle olan para transferlerinin tespit edildiği kaydedildi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği aktarıldı.İddianamede yer alan MASAK raporunda ayrıca diğer sanıklar arasında da para trafiği olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların örgütlü bir şekilde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların M.M'nin talimatı doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığı anlatıldı.İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M'nin, kendisine ve diğer örgüt üyelerine maddi menfaat sağlamak amacıyla sanık V.E'yi süreklilik arz edecek şekilde kullandığı ifade edildi.Bağış yapıyormuş gibi evrak düzenledikleri iddia edildiHastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatıldı. İddianamede, hasta veya yakınlarına imzalanan evraktan herhangi bir örnek ya da makbuz verilmediği, sonrasında bağış evrakının yırtıldığı belirtildi.
SON HABERLER
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bazı hastaların ameliyat gününü öne alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla aralarında doktorların da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, örgütün başında profesör bulunurken, MASAK milyonlarca liralık para trafiğini tespit etti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede 33 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 11 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M'nin ifadesine yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Prof. Dr. M.M savunmasında şunları dile getirdi:
"İddia edildiği üzere suç örgütü lideri olmam, suç örgütünü kurmam, yönetmem kesinlikle yalandır. Mesnetsiz bir iddiadır. Biz şerefli Türk hekimleri, Yedikule Hastanesi'nde her yıl 4 bin akciğer ameliyatı yapmaktayız. Bu Türkiye'de yapılan ameliyatların yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Avrupa ve Türkiye'de en çok ve en kaliteli ameliyat Yedikule Hastanesi'nde yapılmaktadır. Bunun sebebi ise bağışlar ve çeşitli getirilerle son model cihazların hastanemize kazandırılmış olmasıdır. Hasta yakınlarının yaptıkları bağışların hiçbiri usulsüz değildir. Hepsine anlatılmıştır. Kendi isteğiyle gönüllü olarak bağış yapanlar veya alet alanlar sayesinde hastanemizde her türlü ameliyat Türkiye'nin ilkleri olarak yapılmaya devam etmektedir."
İddianamede şikayetçi olan Nurgül Kalaycı'nın da ifadesi yer aldı. Akciğer hastası olduğunu anlatan Kalaycı şunları anlattı:
"Bana Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki doktor V.E'yi tavsiye etti. Elimizdeki sonuçlarla 26 veya 27 Ağustos 2024'te doktorun yanına gittik. Sonuçları inceledi ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat günü verdi. Gittiğimizde Yedikule Hastanesi tadilattaydı. Doktorla odasında ameliyat hakkında konuşurken bize hastanenin yoğun olduğunu, ameliyathanenin hijyenik olmadığını, ameliyat için 3-4 aydan önce sıra gelmeyeceğini ancak tadilattaki hastane için bağış yaparsak bizi öne alabileceğini söyledi. Ne kadar bağış yapacağımızı sorduğumda, '50 bin lira yapmanız halinde sizi 10 gün içinde ameliyat edebilirim.' dedi. Teklifi kabul etmedim.
Milyonluk para trafiği MASAK raporunda çıktı
İddianamede, MASAK raporuna göre sanıkların birbirleriyle olan para transferlerinin tespit edildiği kaydedildi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği aktarıldı.
İddianamede yer alan MASAK raporunda ayrıca diğer sanıklar arasında da para trafiği olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların örgütlü bir şekilde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların M.M'nin talimatı doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığı anlatıldı.İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M'nin, kendisine ve diğer örgüt üyelerine maddi menfaat sağlamak amacıyla sanık V.E'yi süreklilik arz edecek şekilde kullandığı ifade edildi.
Bağış yapıyormuş gibi evrak düzenledikleri iddia edildi
Hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatıldı. İddianamede, hasta veya yakınlarına imzalanan evraktan herhangi bir örnek ya da makbuz verilmediği, sonrasında bağış evrakının yırtıldığı belirtildi.