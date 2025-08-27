https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/kuzey-akimi-patlatan-grubun-yedi-kisiden-olustugu-ortaya-cikti-1098856925.html

Kuzey Akım’ı patlatan grubun yedi kişiden oluştuğu ortaya çıktı

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarını gerçekleştiren sabotaj grubunda yedi kişinin bulunduğu belirtildi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik’in eline geçen Avrupa tutuklama emrine göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarını gerçekleştiren sabotaj grubu, Almanya'nın talebi üzerine İtalya'da gözaltına alınan operasyonun koordinatörü Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov dahil yedi kişiden oluşuyordu.Tutuklama emri metninde, “Kendisine (Kuznetsov’a) tüm operasyonu koordine etme ve yelkenli yat kaptanı, dört dalgıç ve bir patlayıcı madde uzmanından oluşan mürettebatı yönetme görevi verilmişti.” ifadesi kullanıldı.22 Eylül 2022'de patlayıcıların yerleştirilmesinin ardından, failler Vik limanına döndüler ve ardından Kuznetsov Ukrayna'ya götürüldü. Dört gün sonra, saat 02.03 ve 19.03 civarında, patlamalar meydana geldi ve boru hatlarında birkaç yüz metreye varan gediklere, ciddi hasara ve Baltık Denizi'ne büyük miktarda gaz sızmasına neden oldu.Belgede, “Sanığın ve suç ortaklarının eylemlerinin amacı, Rusya Federasyonu'ndan Almanya'ya doğalgaz sevkiyatının uzun süre için durdurulmasıydı” dendi.Bunun sonucunda, daha önce Almanya'nın yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Kuzey Akım-1 boru hattı kullanılamaz hale gelmişi. Kuzey Akım-2, tamamlanmış olmasına rağmen, patlamalar sırasında henüz faaliyete geçmemişti. Her iki boru hattı da Almanya'nın Lubmin kentinde son buluyor.Geçtiğimiz hafta İtalya’da, Almanya Savcılığı’nın talebiyle 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov gözaltına alınmıştı. İddialara göre Kuznetsov, Baltık Denizi’ndeki boru hatlarına yönelik sabotajın koordinatörlerinden biriydi.The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, Kuznetsov Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde emekli kaptan ve ayrıca SBU’da (Ukrayna Güvenlik Servisi) görev yapmıştı. Gazeteye göre, kendisi ve bazı diğer askerler Mayıs 2022’de bu operasyonu gerçekleştirmek üzere tutulmuştu.

