Türkiye'nin sığınak yönetmeliğinde neler var?

Türkiye'nin sığınak yönetmeliğinde neler var?

81 ilde modern sığınak çalışmaları haberlerinin ardından sığınakların nasıl yapılacağı ve nelere dayanıklı olabileceği merak konusu oldu. 1988 yılında...

Türkiye'de yapılacak binalarda sığınak zorunluluğu, 1988 yılında yayınlanmış 3194 sayılı İmar Kanunu'na dayanan Sığınak Yönetmeliği ile düzenleniyor. Sığınaklar, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin etkilerinden ve afetlerden korumak için inşa edilen korunma yerleri olarak biliniyor. Yönetmelik, sığınakların türleri, hangi yapılar için zorunlu olduğu, nasıl yapılacağı ve kimler tarafından yapılması gerektiği gibi birçok detayı içeriyor. Sığınak Yönetmeliği, savaş ve afet gibi durumlarda halkı korumak amacıyla sığınakların yapım, kullanım ve bakım esaslarını belirliyor.Sığınak çeşitleriSığınaklar, kullanacak kişilere göre ve kullanım amaçlarına göre iki ana gruba ayrılıyor:Kullanacak kişilere göre:Özel sığınaklar: Konutlarda, kamu ve özel binalarda yapılan, radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça etkilerine karşı koruyan yapılar olarak belirtiliyor.Genel sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde halkın korunması için yapılan yapılar olarak biliniyor.Kullanım amacına göre:Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklar Serpinti sığınakları: Radyoaktif, biyolojik ve kimyasal etkilerden korunmak için özellikle konutların bodrum katlarında yapılan yapılar.Kimler sığınak yapmak zorunda?12 bağımsız bölümden fazla olan konutlarda, bin 500 metre kareden büyük ticari alanlarda ve 3 bin metre kareyi aşan sanayi tesislerinde sığınak yapımı zorunlu. Otel, yurt gibi kalıcı konaklama tesislerinde de kişi sayısına göre sığınak şartı aranıyor.Ancak ibadethaneler, düğün salonları, sinema-tiyatro salonları, otoparklar ve bazı küçük çaplı yapılar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.Sığınaklarda bulunması gereken özellikler neler?Havalandırma sistemleri nasıl olmalı?Sığınaklarda kalacak kişi sayısına göre, bir kişi için gerekli olan hava miktarı şöyle sınıflandırılıyor:

