Savaş, afet ve nükleer sızıntı: TOKİ 81 ilde modern sığınak inşa edecek

Türkiye'de savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi durumlara karşı alınacak önlemler kapsamında TOKİ, 81 ilde modern sığınak çalışmaları başlattı. Ankara öncelikli... 26.08.2025

Ortadoğu’daki savaş ve gerilimlerin ardından Türkiye’nin sığınak altyapısı yeniden gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, vatandaşların olası bir savaş, afet ya da nükleer sızıntı durumunda korunabileceği alanların inşa edilmesi için adım atıldı.TOKİ 81 ilde harekete geçtiNTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da görüşülen proje kapsamında, TOKİ’nin 81 ilde modern sığınak inşa etmesine karar verildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmaları başladı.Dünya örnekleri incelendiHazırlanan raporlarda, sığınak sisteminde örnek ülkeler olarak İsrail, Japonya ve İsviçre gösterildi. Bu ülkelerdeki altyapıların kriz anlarında sivillerin güvenliği için önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Türkiye’de yapılacak sığınakların da afet ve kriz anlarında hızla erişilebilecek, dayanıklı yapılar olacağı vurgulandı.Türkiye’de Sığınak Yönetmeliği 1987’de yürürlüğe girmiş ve belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılmıştı. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde ihmal edildi. Bugün pek çok apartmanda sığınak olarak ayrılan alanların otopark veya depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

