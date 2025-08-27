https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/turkiye-letonyayi-93-73-maglup-etti-1098878495.html
Türkiye, Letonya’yı 93-73 mağlup etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Milli takım, ikinci maçını 29 Ağustos
Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu ilk maçında ev sahibi Letonya’yı 93-73 mağlup ederek tarihi bir üç sayı rekoru kırdı.A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başlayarak 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. Letonya, kısa bir toparlanma sağlasa da Türkiye, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan milliler, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.Üçüncü periyotta Letonya’ya büyük üstünlük kuran Türkiye, dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve son periyoda 72-55 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de rahat oyun sergileyen milliler, sahadan 93-73 galip ayrıldı.Türkiye, Letonya karşısında 15 üç sayı isabeti bularak EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçını oynadı. A Grubu’ndaki ikinci maçını Türkiye, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45’te Çekya'yla yapacak.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya’yı 93-73 mağlup etti. Milli takım, ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45’te Çekya'ya karşı oynayacak.
