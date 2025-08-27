https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/trump-sikago-olaylarini-hedef-aldi-vali-beceriksiz-belediye-baskani-ondan-beter-1098860396.html

Trump, Şikago olaylarını hedef aldı: 'Vali beceriksiz, belediye başkanı ondan beter'

Trump, Şikago olaylarını hedef aldı: 'Vali beceriksiz, belediye başkanı ondan beter'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Şikago'da hafta sonu 6 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı şiddet olayları sonrası Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T10:17+0300

2025-08-27T10:17+0300

2025-08-27T10:17+0300

dünya

abd

donald trump

şikago

washington dc

truth social

illinois

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316608_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_dd4fbb315eb95ed6120233b046b18af4.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Şikago'da meydana gelen 6 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı şiddet olaylarını gündeme taşıyarak Illinois eyalet Valisi JB Pritzker ile Şikago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı hedef aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump, Washington DC'de ilan ettiği kamu güvenliği acil durumunun ardından kentte suç oranlarının düştüğünü belirtmiş, "DC'de inanılmaz bir ilerleme sağlandı" demişti. Yerel yönetimlerin sık sık suç oranlarının artışı be evsizlik nedeniyle eleştiren Trump, Şikago ve New York için de benzer güvenlik önlemleri alınabileceğini daha önce duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/trump-vasington-sokaklarinda-polis-ve-askerlerle-devriye-gezecegini-duyurdu-1098755936.html

şikago

washington dc

illinois

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, şikago, washington dc, truth social, illinois