Trump, Şikago olaylarını hedef aldı: 'Vali beceriksiz, belediye başkanı ondan beter'
Trump, Şikago olaylarını hedef aldı: 'Vali beceriksiz, belediye başkanı ondan beter'
ABD Başkanı Donald Trump, Şikago'da hafta sonu 6 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı şiddet olayları sonrası Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Şikago'da meydana gelen 6 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı şiddet olaylarını gündeme taşıyarak Illinois eyalet Valisi JB Pritzker ile Şikago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı hedef aldı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Şikago'da gerçekten ölümcül bir hafta sonu. Şehir genelindeki suç dalgasında 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Panik içindeki Vali Pritzker, suçun kontrol altında olduğunu söylüyor, ancak gerçekte durum tam tersi. O, bana yardım için başvurması gerek beceriksiz bir vali. Belediye Başkanı Johnson da ondan beter. Şikago'yu yeniden harika yapalım!
Trump, Washington DC'de ilan ettiği kamu güvenliği acil durumunun ardından kentte suç oranlarının düştüğünü belirtmiş, "DC'de inanılmaz bir ilerleme sağlandı" demişti. Yerel yönetimlerin sık sık suç oranlarının artışı be evsizlik nedeniyle eleştiren Trump, Şikago ve New York için de benzer güvenlik önlemleri alınabileceğini daha önce duyurmuştu.