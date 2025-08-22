https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/trump-vasington-sokaklarinda-polis-ve-askerlerle-devriye-gezecegini-duyurdu-1098755936.html

Trump, Vaşington sokaklarında polis ve askerlerle devriye gezeceğini duyurdu

Trump, Vaşington sokaklarında polis ve askerlerle devriye gezeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetim altındaki Vaşington sokaklarında Perşembe gecesi polis ve Ulusal Muhafız birimleriyle devriye gezeceğini duyurdu. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Trump, Perşembe gecesi polis ve askerlerle başkent sokaklarında devriye gezeceğini açıkladı.Sıra dışı planlarını bir radyo programında açıklayan Trump, “Bu gece çıkacağım, sanırım polis ve askerlerle birlikte olacak, tabii ki. Ve görevimizi yapacağız” dedi. Trump ayrıca program sunucusuna planı gizli tutacağını belirterek, “Bunu sadece sen ve çok sayıda dinleyicin biliyor” diyerek şaka yaptı.Beyaz Saray, Trump’ın güvenlik güçleriyle birlikte görünmesine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağını açıkladı.

