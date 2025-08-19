https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ogrenciler-icin-dijital-mola-belcika-okullarda-telefon-kullanimini-yasakladi-1098688627.html

Öğrenciler için 'dijital mola': Belçika, okullarda telefon kullanımını yasakladı

Öğrenciler için 'dijital mola': Belçika, okullarda telefon kullanımını yasakladı

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde büyüyen okullarda telefon yasağı uygulamasına Belçika'da dahil oldu. Yeni okul döneminde çocukların ruh sağlıklarını korumak amacıyla acil durumlar harici okullarda telefon kullanılması yasaklanacak.

2025-08-19T12:15+0300

2025-08-19T12:15+0300

2025-08-19T12:15+0300

yaşam

avrupa

belçika

brüksel

fransa

i̇talya

okullarda cep telefonu yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbde2ce7b82fc889751322dbe7f20de4.jpg

Belçika'da 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile akıllı saat dahil tüm bağlantılı cihazların kullanımı yasaklanacak. Yetkililer, bu kararın Flanders, Valon, Brüksel ve Almanca konuşulan bölgeleri kapsayacağını açıkladı. Yeni uygulama kapsamında sadece eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlarda ailelerde iletişim gibi istisnalar geçerli olacak.Yeni düzenlemede, her bölge cezaların nasıl uygulanacağına kendisi karar verecek. Yetkililer yasağın temel nedenleri arasında, öğrencilerin derse odaklanabilmesi, okul ortamın iyileştirilmesi ve siber zorbalığın önüne geçilmesi olduğu belirtildi.Avrupa'daki okullarda telefon yasaklarında artış Avrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak Belçika okullarda telefon kullanımını yasakladı. UNESCO'nun 2023 Küresel Eğitim Raporu'na göre, dünya genelinde ülkelerin dörtte biri okullarda telefon kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor. Erişilebilir telefonlar öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyorUzmanlara göre telefonların sürekli erişilebilir olması öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyor ve uyku düzenini bozuyor. Ayrıca siber zorbalık ve dijital bağımlılık sorunlarını tetikliyor.Belçika'daki yetkililer, yasağın amacının “öğrencilerin konsantrasyonunu artırmak ve okul iklimini iyileştirmek” olduğunu vurguladı. Araştırmalar da telefonların sınırlandırılmasının akademik başarı ve öğrencilerin genel iyilik haline olumlu etki sağladığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html

belçika

brüksel

fransa

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika okul telefon yasağı, avrupa cep telefonu yasağı, okullarda cep telefonu kullanımı, fransa telefon yasağı, hollanda okul yasağı, öğrencilerde dijital bağımlılık