Öğrenciler için 'dijital mola': Belçika, okullarda telefon kullanımını yasakladı
Öğrenciler için 'dijital mola': Belçika, okullarda telefon kullanımını yasakladı
Avrupa genelinde büyüyen okullarda telefon yasağı uygulamasına Belçika'da dahil oldu. Yeni okul döneminde çocukların ruh sağlıklarını korumak amacıyla acil durumlar harici okullarda telefon kullanılması yasaklanacak.
Belçika'da 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile akıllı saat dahil tüm bağlantılı cihazların kullanımı yasaklanacak. Yetkililer, bu kararın Flanders, Valon, Brüksel ve Almanca konuşulan bölgeleri kapsayacağını açıkladı. Yeni uygulama kapsamında sadece eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlarda ailelerde iletişim gibi istisnalar geçerli olacak.Yeni düzenlemede, her bölge cezaların nasıl uygulanacağına kendisi karar verecek. Yetkililer yasağın temel nedenleri arasında, öğrencilerin derse odaklanabilmesi, okul ortamın iyileştirilmesi ve siber zorbalığın önüne geçilmesi olduğu belirtildi.Avrupa'daki okullarda telefon yasaklarında artış Avrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak Belçika okullarda telefon kullanımını yasakladı. UNESCO'nun 2023 Küresel Eğitim Raporu'na göre, dünya genelinde ülkelerin dörtte biri okullarda telefon kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor. Erişilebilir telefonlar öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyorUzmanlara göre telefonların sürekli erişilebilir olması öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyor ve uyku düzenini bozuyor. Ayrıca siber zorbalık ve dijital bağımlılık sorunlarını tetikliyor.Belçika'daki yetkililer, yasağın amacının “öğrencilerin konsantrasyonunu artırmak ve okul iklimini iyileştirmek” olduğunu vurguladı. Araştırmalar da telefonların sınırlandırılmasının akademik başarı ve öğrencilerin genel iyilik haline olumlu etki sağladığını gösteriyor.
Öğrenciler için 'dijital mola': Belçika, okullarda telefon kullanımını yasakladı
Belçika, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tüm okullarda cep telefonu kullanımını yasaklama kararı aldı. Karar, Fransa ve Hollanda’nın ardından Avrupa’da artan telefon yasakları dalgasının son örneği oldu.
Belçika'da 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile akıllı saat dahil tüm bağlantılı cihazların kullanımı yasaklanacak. Yetkililer, bu kararın Flanders, Valon, Brüksel ve Almanca konuşulan bölgeleri kapsayacağını açıkladı. Yeni uygulama kapsamında sadece eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlarda ailelerde iletişim gibi istisnalar geçerli olacak.
Yeni düzenlemede, her bölge cezaların nasıl uygulanacağına kendisi karar verecek. Yetkililer yasağın temel nedenleri arasında, öğrencilerin derse odaklanabilmesi, okul ortamın iyileştirilmesi ve siber zorbalığın önüne geçilmesi olduğu belirtildi.
Avrupa'daki okullarda telefon yasaklarında artış
Avrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak Belçika okullarda telefon kullanımını yasakladı. UNESCO'nun 2023 Küresel Eğitim Raporu'na göre, dünya genelinde ülkelerin dörtte biri okullarda telefon kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor.
Fransa
: 2018’den beri 15 yaş altı öğrenciler için ülke çapında yasak uygulanıyor.
Hollanda
: 2024 yılında benzer bir yasak getirildi.
İngiltere ve İtalya:
Bölgesel bazlı düzenlemelerle öğrencilerin ders sırasında telefon kullanımı sınırlandırılıyor.
Erişilebilir telefonlar öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyor
Uzmanlara göre telefonların sürekli erişilebilir olması öğrencilerin dikkatini dağıtıyor, kaygıyı artırıyor ve uyku düzenini bozuyor. Ayrıca siber zorbalık ve dijital bağımlılık sorunlarını tetikliyor.
Belçika'daki yetkililer, yasağın amacının “öğrencilerin konsantrasyonunu artırmak ve okul iklimini iyileştirmek” olduğunu vurguladı. Araştırmalar da telefonların sınırlandırılmasının akademik başarı ve öğrencilerin genel iyilik haline olumlu etki sağladığını gösteriyor.