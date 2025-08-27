TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/tbmm-gazze-icin-olaganustu-toplaniyor-1098877052.html
18:32 27.08.2025 (güncellendi: 18:59 27.08.2025)
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© AA / İsmail Aslandağ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz nedeniyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani krize ilişkin 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak.
Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince yapılacak toplantı, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Olağanüstü birleşimde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurulu bilgilendirecek.
Kurtulmuş, toplantının İsrail’in soykırım ve zulüm politikalarıyla Gazze’de uyguladığı kıtlık stratejilerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Numan Kurtulmuş
POLİTİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır
Dün, 21:01
