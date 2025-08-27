https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/tbmm-gazze-icin-olaganustu-toplaniyor-1098877052.html

TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor

TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz nedeniyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

TBMM, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani krize ilişkin 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak.Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince yapılacak toplantı, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Olağanüstü birleşimde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurulu bilgilendirecek.Kurtulmuş, toplantının İsrail’in soykırım ve zulüm politikalarıyla Gazze’de uyguladığı kıtlık stratejilerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

