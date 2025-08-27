https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/tbmm-gazze-icin-olaganustu-toplaniyor-1098877052.html
TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor
TBMM, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani krize ilişkin 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak.Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince yapılacak toplantı, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Olağanüstü birleşimde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurulu bilgilendirecek.Kurtulmuş, toplantının İsrail’in soykırım ve zulüm politikalarıyla Gazze’de uyguladığı kıtlık stratejilerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.
18:32 27.08.2025 (güncellendi: 18:59 27.08.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz nedeniyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani krize ilişkin 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanacak.
Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince yapılacak toplantı, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Olağanüstü birleşimde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurulu bilgilendirecek.
Kurtulmuş, toplantının İsrail’in soykırım ve zulüm politikalarıyla Gazze’de uyguladığı kıtlık stratejilerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.