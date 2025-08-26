https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/tbmm-baskani-kurtulmus-teror-orgutuyle-hicbir-pazarlik-yapilmamistir-1098852501.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T21:01+0300

2025-08-26T21:01+0300

2025-08-26T21:01+0300

poli̇ti̇ka

tbmm

tbmm başkanlığı

tbmm genel kurulu

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

terörsüz türkiye

numan kurtulmuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098852330_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6168181c15b3e4c53dd3c18273684221.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda konuşan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un Türk milletinin tarihindeki dönüm noktaları olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmetle andı.Tarihin her döneminin ibret alınması gereken dersler barındırdığını vurgulayan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un en önemli mesajının birlik ve beraberlik olduğunu söyledi. Türk milletinin özgürlüğüne düşkünlüğüne dikkat çeken Kurtulmuş, “Hiç kimse bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı, kıyamete kadar da olmayacaktır” dedi.Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada istikrar unsuru olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ülkenin birliğine yönelik tehditlere karşı safları sıklaştırarak yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti. Terör örgütlerinin hedefinin etnik ve mezhebi çatışmalarla bölgeyi parçalamak olduğunu belirten Kurtulmuş, “Türkiye terörü topraklarından tamamen kazıyacak, bir daha gündemine almayacaktır” diye konuştu.TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun amacının anayasa tartışması olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonrada yapılmayacaktır. Ne özerklik, ne farklı resmi dil, ne de örgüt liderinin serbest bırakılması gibi bir talep asla söz konusu değildir. Bu komisyonun amacı, Türkiye’de güçlü bir iç yapının kurulmasına katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Türk ve Kürt halkının tarihte hiçbir zaman savaşmadığını, terörün etnik kimlikler üzerinden Türkiye’yi bölmeye yönelik bir senaryo olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu’da yaşayanların da silahların susmasına büyük destek verdiğini belirten Kurtulmuş, “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar” dedi.Türkiye’nin ortaya koyacağı sürecin dünyaya örnek olacağını kaydeden Kurtulmuş, “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz. Bundan sonra bu ülke terörle anılmayacak, terörsüz bir bölgenin teminatı olacaktır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-imrali-sureciyle-yeni-anayasa-calismalarinin-birbiriyle-baglantisi-1094356650.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm anayasa ve adalet komisyonu, terörsüz türkiye, numan kurtulmuş