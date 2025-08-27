https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/sert-ruzgar-yuksek-sicaklik-ve-yerel-yagis-bekleniyor-hangi-bolgeler-etkilenecek-1098855534.html

Sert rüzgar, yüksek sıcaklık ve yerel yağış bekleniyor: Hangi bölgeler etkilenecek?

Sert rüzgar, yüksek sıcaklık ve yerel yağış bekleniyor: Hangi bölgeler etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve ege’de kuzeyden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

2025-08-27T06:50+0300

2025-08-27T06:50+0300

2025-08-27T07:08+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

şiddetli rüzgar

sağanak yağış

şiddetli yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacak.Rüzgâr Türkiye genelinde rüzgârın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.UyarılarMGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EgeAz bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AkdenizParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/istanbul-bogazinda-yarista-kaybolan-rus-yuzucuyu-arama-calismalari-suruyor-kamera-goruntuleri-1098846091.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara hava durumu, ege hava raporu, akdeniz sağanak yağış, karadeniz gök gürültülü sağanak, denizli hava durumu, hatay kıyıları yağış, toroslar hava durumu, istanbul hava durumu, izmir sıcaklık, ankara hava tahmini, trabzon sağanak yağış, diyarbakır sıcaklık