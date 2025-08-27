Sert rüzgar, yüksek sıcaklık ve yerel yağış bekleniyor: Hangi bölgeler etkilenecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/sert-ruzgar-yuksek-sicaklik-ve-yerel-yagis-bekleniyor-hangi-bolgeler-etkilenecek-1098855534.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacak.Rüzgâr Türkiye genelinde rüzgârın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.UyarılarMGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EgeAz bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AkdenizParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacak.
Rüzgâr Türkiye genelinde rüzgârın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Çanakkale 30°C
– parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C
– parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C
– parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C
– parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C
– parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C
– parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C
– az bulutlu ve açık
Manisa 34°C
– parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36°C
– parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C
– parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C
– parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C
– parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C
– az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C
– az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C
– az bulutlu ve açık
Konya 30°C
– az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 29°C
– parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C
– parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C
– parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C
– parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 29°C
– parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C
– parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C
– parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C
– parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 32°C
– az bulutlu ve açık
Kars 30°C
– parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C
– az bulutlu ve açık
Van 28°C
– az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 39°C
– az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C
– az bulutlu ve açık
Mardin 35°C
– az bulutlu ve açık
Siirt 39°C
– az bulutlu ve açık