Şampiyonlar Ligi turu ve milyonlarca euro Fenerbahçe’yi bekliyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Benfica’ya konuk. Sarı-lacivertliler, galip gelmesi halinde 29 milyon euro gelir elde edecek. Mücadele TSİ 22.00’de Estadio da Luz’da oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Benfica ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde 16 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarında sahne alacak. Estadio da Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yapmıştı.Geçmiş maçlarda ne olmuştu?Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İlk randevu 1975-1976 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynandı ve Benfica sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.İki takımın yolu bir sonraki kez 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde kesişti. Kadıköy’deki ilk maçı Fenerbahçe 1-0 kazansa da rövanşta Benfica sahasında 3-1 galip gelerek finale yükselen taraf oldu.Son resmi buluşma ise 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda gerçekleşti. Benfica, evindeki karşılaşmayı 1-0 kazanırken İstanbul’daki rövanştan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak turu geçen ekip oldu.Zaferin adı: 29 milyon euroBenfica’yı elemesi halinde Fenerbahçe, yalnızca sportif başarı değil, büyük bir maddi kazanç da elde edecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda 24,8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Play-off turuna kalarak elde ettiği 4,29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.Fenerbahçe’nin elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etmesi kesinleşecek. Bu senaryoda kulübün kasasına girecek gelir 16 milyon euro ile sınırlı kalacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Benfica ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde 16 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarında sahne alacak.
Estadio da Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
Vincic, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yapmıştı.
Geçmiş maçlarda ne olmuştu?
Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İlk randevu 1975-1976 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynandı ve Benfica sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.
İki takımın yolu bir sonraki kez 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde kesişti. Kadıköy’deki ilk maçı Fenerbahçe 1-0 kazansa da rövanşta Benfica sahasında 3-1 galip gelerek finale yükselen taraf oldu.
Son resmi buluşma ise 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda gerçekleşti. Benfica, evindeki karşılaşmayı 1-0 kazanırken İstanbul’daki rövanştan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak turu geçen ekip oldu.
Zaferin adı: 29 milyon euro
Benfica’yı elemesi halinde Fenerbahçe, yalnızca sportif başarı değil, büyük bir maddi kazanç da elde edecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda 24,8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Play-off turuna kalarak elde ettiği 4,29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.
Fenerbahçe’nin elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etmesi kesinleşecek. Bu senaryoda kulübün kasasına girecek gelir 16 milyon euro ile sınırlı kalacak.