Rusya’nın harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:34+0300
2025-08-27T12:34+0300
2025-08-27T12:33+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Pervoye Maya köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1275 asker, bir tank ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait bir hava savunma sisteminin radarı imha edilirken İHA imalat atölyeleri ve kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 162 uçak tipi İHA’sını imha etti.