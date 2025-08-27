Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rusyanin-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-ukraynali-olusumlardan-temizlendi-1098864889.html
Rusya’nın harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Rusya’nın harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:34+0300
2025-08-27T12:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Pervoye Maya köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1275 asker, bir tank ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait bir hava savunma sisteminin radarı imha edilirken İHA imalat atölyeleri ve kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 162 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-titanyum-devi-boeingle-isbirligine-donmeye-haziriz-1098862978.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3cf94fc798c4327838421f97bc5c949f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

12:34 27.08.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Pervoye Maya köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1275 asker, bir tank ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait bir hava savunma sisteminin radarı imha edilirken İHA imalat atölyeleri ve kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 162 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Dünyanın en büyük titanyum üreticisi Rus VSMPO-Avisma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
Rus titanyum devi: Boeing’le işbirliğine dönmeye hazırız
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала