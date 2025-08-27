https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-titanyum-devi-boeingle-isbirligine-donmeye-haziriz-1098862978.html
Rus titanyum devi: Boeing’le işbirliğine dönmeye hazırız
Rus titanyum devi: Boeing’le işbirliğine dönmeye hazırız
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük titanyum üreticisi Rus VSMPO-Avisma şirketi, ABD’li uçak üreticisi Boeing ile işbirliğine geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T11:48+0300
2025-08-27T11:48+0300
2025-08-27T11:58+0300
dünya
rusya
abd
vsmpo-avisma
boeing
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098862820_0:129:3276:1971_1920x0_80_0_0_8c42a43bb08561e67c58106b1ed122f6.jpg
VSMPO-Avisma şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus titanyum devinin Boeing şirketiyle işbirliğine hazır olduğu ifade edildi.Şirketin açıklamasında, “İşbirliğine geri dönmeye ve ortaklıklarımızı geliştirmeye hazırız. Teknolojiye yatırımlarımız durmadan devam etti ve işletmemiz, siparişlerin sürekli yüksek seviyede kalmasını sağlamak için tam kapasiteyle çalışmaya devam etmeye hazır” ifadesi kullanıldı.En yüksek işleme derecesine sahip titanyum ürünleri ürettiklerini anımsatan VSMPO-Avisma, bunların havacılık amaçları için titanyumdan yapılmış eşsiz ürünler olduğunu kaydetti.VSMPO-Avisma ve Boeing arasında 2009 yılında açılan ortak girişim olan Ural Boeing Manufacturing (UBM), Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi’ndeki Titanyum Vadisi özel ekonomik bölgesinde yer alıyor. ABD’li şirket, 2022 yılında Rusya'dan titanyum alımını durdurmuştu. 2023 yılında UBM'nin, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığı öğrenilmişti. Ancak ortaklaşa kurulan şirket tasfiye edilmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/witkoff-ukrayna-anlasmasi-icin-gerekli-tum-unsurlari-bu-yilin-sonuna-kadar-saglamayi-umuyoruz-1098857847.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098862820_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36c2b2c3f9382240f3a854a8a11a8486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, vsmpo-avisma, boeing
rusya, abd, vsmpo-avisma, boeing
Rus titanyum devi: Boeing’le işbirliğine dönmeye hazırız
11:48 27.08.2025 (güncellendi: 11:58 27.08.2025)
Dünyanın en büyük titanyum üreticisi Rus VSMPO-Avisma şirketi, ABD’li uçak üreticisi Boeing ile işbirliğine geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu.
VSMPO-Avisma şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus titanyum devinin Boeing şirketiyle işbirliğine hazır olduğu ifade edildi.
Şirketin açıklamasında, “İşbirliğine geri dönmeye ve ortaklıklarımızı geliştirmeye hazırız. Teknolojiye yatırımlarımız durmadan devam etti ve işletmemiz, siparişlerin sürekli yüksek seviyede kalmasını sağlamak için tam kapasiteyle çalışmaya devam etmeye hazır” ifadesi kullanıldı.
En yüksek işleme derecesine sahip titanyum ürünleri ürettiklerini anımsatan VSMPO-Avisma, bunların havacılık amaçları için titanyumdan yapılmış eşsiz ürünler olduğunu kaydetti.
VSMPO-Avisma ve Boeing arasında 2009 yılında açılan ortak girişim olan Ural Boeing Manufacturing (UBM), Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi’ndeki Titanyum Vadisi özel ekonomik bölgesinde yer alıyor. ABD’li şirket, 2022 yılında Rusya'dan titanyum alımını durdurmuştu. 2023 yılında UBM'nin, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığı öğrenilmişti. Ancak ortaklaşa kurulan şirket tasfiye edilmemişti.