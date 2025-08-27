Rus titanyum devi: Boeing’le işbirliğine dönmeye hazırız

Türkiye
11:48 27.08.2025 (güncellendi: 11:58 27.08.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovDünyanın en büyük titanyum üreticisi Rus VSMPO-Avisma
Dünyanın en büyük titanyum üreticisi Rus VSMPO-Avisma şirketi, ABD’li uçak üreticisi Boeing ile işbirliğine geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu.
VSMPO-Avisma şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus titanyum devinin Boeing şirketiyle işbirliğine hazır olduğu ifade edildi.
Şirketin açıklamasında, “İşbirliğine geri dönmeye ve ortaklıklarımızı geliştirmeye hazırız. Teknolojiye yatırımlarımız durmadan devam etti ve işletmemiz, siparişlerin sürekli yüksek seviyede kalmasını sağlamak için tam kapasiteyle çalışmaya devam etmeye hazır” ifadesi kullanıldı.
En yüksek işleme derecesine sahip titanyum ürünleri ürettiklerini anımsatan VSMPO-Avisma, bunların havacılık amaçları için titanyumdan yapılmış eşsiz ürünler olduğunu kaydetti.
VSMPO-Avisma ve Boeing arasında 2009 yılında açılan ortak girişim olan Ural Boeing Manufacturing (UBM), Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi’ndeki Titanyum Vadisi özel ekonomik bölgesinde yer alıyor. ABD’li şirket, 2022 yılında Rusya'dan titanyum alımını durdurmuştu. 2023 yılında UBM'nin, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığı öğrenilmişti. Ancak ortaklaşa kurulan şirket tasfiye edilmemişti.
