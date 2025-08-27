https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rusyanin-bm-misyonu-almanya-danimarka-ve-isvec-kuzey-akimlari-sorusturmasinda-isbirligini-reddetti-1098854745.html

Rusya’nın BM Misyonu: Almanya, Danimarka ve İsveç 'Kuzey Akımları' soruşturmasında işbirliğini reddetti

Polyanskiy, “Ülkemizin yetkili makamlarının hukuki yardım talepleri ve ortak soruşturma grupları kurulması önerileri, hiçbir geçerli gerekçe gösterilmeden geri çevrildi. Biz soruşturmadan tamamen dışlandık” ifadelerini kullandı.Polyanskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuzey Akımları sabotajı son derece önemli bir konu. Ancak süreç yanlış yönde ilerliyor. Rusya, soruşturmanın gidişatı hakkında bilgilendirilmiyor” dedi.Hatırlanacağı üzere, 'Kuzey Akımı' ve 'Kuzey Akımı-2' doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç, olayda sabotaj ihtimalini dışlamamıştı. Rusya ise birçok kez soruşturma verilerine erişim talebinde bulunmuş ancak bu talepler karşılıksız kalmıştı.Geçtiğimiz hafta İtalya’da, Almanya Savcılığı’nın talebiyle 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov gözaltına alınmıştı. İddialara göre Kuznetsov, Baltık Denizi’ndeki boru hatlarına yönelik sabotajın koordinatörlerinden biriydi. The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, Kuznetsov Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde emekli kaptan ve ayrıca SBU’da (Ukrayna Güvenlik Servisi) görev yapmıştı. Gazeteye göre, kendisi ve bazı diğer askerler Mayıs 2022’de bu operasyonu gerçekleştirmek üzere tutulmuştu.

