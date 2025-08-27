https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rusya-askeri-emeklilik-odemeleri-icin-letonyaya-13-milyon-euro-gonderdi-1098854622.html

'Rusya, askeri emeklilik ödemeleri için Letonya'ya 13 milyon Euro gönderdi'

Rusya, Letonya hazinesine 13 milyon euro aktararak ülkede yaşayan Rus vatandaşlarına askeri emeklilik maaşları ve ödenekleri ödemeyi sağladı.

Letonya'nın resmi haber ajansı LETA'nın Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze’ye dayandırdığı habere göre, Rusya, Letonya hazinesine 13 milyon euro aktararak ülkede yaşayan Rus vatandaşlarına askeri emeklilik maaşları ve ödenekleri ödemeyi sağladı.Ajans'ın verdiği bilgiye göre Braze, “Rusya, 2025’in üç çeyreği için Rus vatandaşlarına askeri emeklilik ve ödenek ödemeleri amacıyla Letonya hazinesine 12 milyon 995 bin 587 Euro aktardı” dedi.Şubat 2025’te Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus askeri emeklilik maaşlarının Baltık ülkelerinde yaşayanlara ödenmemesi sorununu çözme çabalarının sürdüğünü ve Rusya’nın bu konudaki tutumunu Letonya, Estonya ve Litvanya yetkililerine ilettiğini açıklamıştı. Rusya’nın Letonya Büyükelçiliği de, Rus tarafının askeri emeklilik ödemeleri için parayı önceden Letonya’ya gönderdiğini, ancak işlemin ABD’nin yaptırım listesine bir Rus bankasını ekleme bahanesiyle engellendiğini belirtmişti.Letonya Maliye Bakanlığı paranın alındığını doğrularken, Refah Bakanlığı ise Rus tarafından güncellenmiş emekli listesi beklediklerini belirtti.

