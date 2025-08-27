https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rusya-ekonomisi-icin-buyume-tahmini-en-az-15-olacak-1098871249.html

Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’

Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1.5 oranında büyüyeceğini belirtti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T14:31+0300

2025-08-27T14:31+0300

2025-08-27T15:01+0300

ekonomi̇

rusya

rus ekonomisi

ekonomik büyüme

anton siluanov

vladimir putin

rusya merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101642/69/1016426925_0:194:2649:1684_1920x0_80_0_0_c281cd6827b5a6d6d81d8eac415b5551.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisiyle ilgili 2025 yılı için büyüme beklentisini açıkladı.Siluanov, “Bu yıl para ve kredi politikasında oldukça sıkı uygulamalar görüyoruz. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ekonomik büyüme oranının bu yıl en az yüzde 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.Bakan, 2026-2028 döneminde dengeli bir bütçenin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasını yumuşatmasının temelini oluşturacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/avrupalilar-askerlerinin-ukraynaya-gonderilmesini-istemiyor-1098870615.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus ekonomisi, ekonomik büyüme, anton siluanov, vladimir putin, rusya merkez bankası