Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1.5 oranında büyüyeceğini belirtti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T14:31+0300
2025-08-27T15:01+0300
ekonomi̇
rusya
rus ekonomisi
ekonomik büyüme
anton siluanov
vladimir putin
rusya merkez bankası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisiyle ilgili 2025 yılı için büyüme beklentisini açıkladı.Siluanov, “Bu yıl para ve kredi politikasında oldukça sıkı uygulamalar görüyoruz. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ekonomik büyüme oranının bu yıl en az yüzde 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.Bakan, 2026-2028 döneminde dengeli bir bütçenin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasını yumuşatmasının temelini oluşturacağını kaydetti.
14:31 27.08.2025 (güncellendi: 15:01 27.08.2025)
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1.5 oranında büyüyeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisiyle ilgili 2025 yılı için büyüme beklentisini açıkladı.
Siluanov, “Bu yıl para ve kredi politikasında oldukça sıkı uygulamalar görüyoruz. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ekonomik büyüme oranının bu yıl en az yüzde 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan, 2026-2028 döneminde dengeli bir bütçenin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasını yumuşatmasının temelini oluşturacağını kaydetti.
