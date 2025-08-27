https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rusya-ekonomisi-icin-buyume-tahmini-en-az-15-olacak-1098871249.html
Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’
Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1.5 oranında büyüyeceğini belirtti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T14:31+0300
2025-08-27T14:31+0300
2025-08-27T15:01+0300
ekonomi̇
rusya
rus ekonomisi
ekonomik büyüme
anton siluanov
vladimir putin
rusya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101642/69/1016426925_0:194:2649:1684_1920x0_80_0_0_c281cd6827b5a6d6d81d8eac415b5551.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisiyle ilgili 2025 yılı için büyüme beklentisini açıkladı.Siluanov, “Bu yıl para ve kredi politikasında oldukça sıkı uygulamalar görüyoruz. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ekonomik büyüme oranının bu yıl en az yüzde 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.Bakan, 2026-2028 döneminde dengeli bir bütçenin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasını yumuşatmasının temelini oluşturacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/avrupalilar-askerlerinin-ukraynaya-gonderilmesini-istemiyor-1098870615.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101642/69/1016426925_73:0:2577:1878_1920x0_80_0_0_b57096a85fa6b3a7bbfdbec4457e4845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rus ekonomisi, ekonomik büyüme, anton siluanov, vladimir putin, rusya merkez bankası
rusya, rus ekonomisi, ekonomik büyüme, anton siluanov, vladimir putin, rusya merkez bankası
Rusya ekonomisi için büyüme tahmini: ‘En az yüzde 1.5 olacak’
14:31 27.08.2025 (güncellendi: 15:01 27.08.2025)
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1.5 oranında büyüyeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ekonomisiyle ilgili 2025 yılı için büyüme beklentisini açıkladı.
Siluanov, “Bu yıl para ve kredi politikasında oldukça sıkı uygulamalar görüyoruz. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ekonomik büyüme oranının bu yıl en az yüzde 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan, 2026-2028 döneminde dengeli bir bütçenin, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasını yumuşatmasının temelini oluşturacağını kaydetti.