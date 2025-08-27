https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/avrupalilar-askerlerinin-ukraynaya-gonderilmesini-istemiyor-1098870615.html

‘Avrupalılar askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesini istemiyor’

Avrupalı liderlerin, ülkelerindeki birçok seçmenin Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı olduğunu kabul etmek zorunda olduğu belirtildi.

ABD’nin The Wall Street Journal gazetesi, Avrupalıların büyük kısmının ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesine karşı olduğunu yazdı.Gazetenin yazısında, “Kiev ile Moskova arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde Ukrayna'ya binlerce Avrupa askeri gönderilmesi planına şüpheyle yaklaşan en büyük kesim Avrupa toplumu” ifadesi kullanıldı.Doğu Avrupa ülkelerinin kendi sınırlarındaki asker sayısını azaltmak istemediği belirtilen yazıda, “2. Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyan” İtalya ve Almanya nüfusunun önemli bir kısmı da asker gönderme fikrine karşı çıktığı kaydedildi.Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın asker göndermeye hazır olduklarına dikkat çeken gazete, adı açıklanmayan yetkililere atıfla, İngiltere’nin de ‘barış misyonuna’ katılımı durumunda “hava ve deniz sahalarına” dikkat vereceğini yazdı. Londra ve Paris’in birlikte 6 ilâ 10 bin asker ayıracağı belirtildi.Avrupalı ​​yetkililerin, ABD'nin böyle bir misyonu desteklemeye hazır olup olmayacağı konusunda hiçbir fikre sahip olmadığını yazan gazete, Washington'ın desteği olmadan “kamuoyuna, asker gönderme fikrini satmalarının” zor olacağına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın asker gönderme fikrini reddettiği, ancak Washington'ın “Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almada bir rol oynayacağını” belirttiği anımsatıldı.

