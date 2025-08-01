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Vladivostok'ta Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı
Vladivostok'ta Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Pasifik Filosu, ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok kentinde ‘2025 Deniz Etkileşimi’ Rusya-Çin ortak tatbikatının açılış töreninin gerçekleştiğini... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:50+0300
2025-08-01T13:55+0300
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rusya pasifik filosu
vladivostok
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Rusya Pasifik Filosu’nun açıklamasında, “Rusya-Çin ortak tatbikatı ‘2025 Deniz Etkileşimi’ açılış töreni, Pasifik Filosu'nun Vladivostok'taki ana iskelesinde düzenlendi” ifadesi kullanıldı.Rus ve Çinli askerlere konuşan Koramiral Denis Berezovskiy, tatbikatın savunma ve barışı koruma amaçlı olduğunu vurguladı. Rus komutan ayrıca, her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Günü dolayısıyla Çin Deniz Kuvvetleri personelini tebrik etti.Filonun açıklamasında, “Törenin ardından iki ülkenin komutanları, denizdeki taktik eylemler ve kurtarma görevlerinin uygulanmasını müzakere etmeye başladı” dendi.Ortak tatbikat, 2-5 Ağustos günleri Japon Denizi sularında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/rus-ordusu-ukraynada-askeri-hedefleri-vuruyor-bir-haftada-7-yerlesim-kurtarildi-1098301765.html
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rusya, çin, ortak tatbikat, rusya pasifik filosu, vladivostok, uzakdoğu
rusya, çin, ortak tatbikat, rusya pasifik filosu, vladivostok, uzakdoğu

Vladivostok'ta Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı

13:50 01.08.2025 (güncellendi: 13:55 01.08.2025)
© Fotoğraf : Rusya Pasifik FilosuRusya-Çin ortak deniz tatbikatı
Rusya-Çin ortak deniz tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Fotoğraf : Rusya Pasifik Filosu
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Rusya Pasifik Filosu, ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok kentinde ‘2025 Deniz Etkileşimi’ Rusya-Çin ortak tatbikatının açılış töreninin gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Pasifik Filosu’nun açıklamasında, “Rusya-Çin ortak tatbikatı ‘2025 Deniz Etkileşimi’ açılış töreni, Pasifik Filosu'nun Vladivostok'taki ana iskelesinde düzenlendi” ifadesi kullanıldı.
Rus ve Çinli askerlere konuşan Koramiral Denis Berezovskiy, tatbikatın savunma ve barışı koruma amaçlı olduğunu vurguladı. Rus komutan ayrıca, her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Günü dolayısıyla Çin Deniz Kuvvetleri personelini tebrik etti.
Filonun açıklamasında, “Törenin ardından iki ülkenin komutanları, denizdeki taktik eylemler ve kurtarma görevlerinin uygulanmasını müzakere etmeye başladı” dendi.
Ortak tatbikat, 2-5 Ağustos günleri Japon Denizi sularında yapılacak.
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