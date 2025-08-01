https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/vladivostokta-rusya-cin-ortak-tatbikati-basladi-1098303089.html

Vladivostok'ta Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı

Vladivostok'ta Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Pasifik Filosu, ülkenin Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok kentinde ‘2025 Deniz Etkileşimi’ Rusya-Çin ortak tatbikatının açılış töreninin gerçekleştiğini... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:50+0300

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Rusya Pasifik Filosu’nun açıklamasında, “Rusya-Çin ortak tatbikatı ‘2025 Deniz Etkileşimi’ açılış töreni, Pasifik Filosu'nun Vladivostok'taki ana iskelesinde düzenlendi” ifadesi kullanıldı.Rus ve Çinli askerlere konuşan Koramiral Denis Berezovskiy, tatbikatın savunma ve barışı koruma amaçlı olduğunu vurguladı. Rus komutan ayrıca, her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Günü dolayısıyla Çin Deniz Kuvvetleri personelini tebrik etti.Filonun açıklamasında, “Törenin ardından iki ülkenin komutanları, denizdeki taktik eylemler ve kurtarma görevlerinin uygulanmasını müzakere etmeye başladı” dendi.Ortak tatbikat, 2-5 Ağustos günleri Japon Denizi sularında yapılacak.

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