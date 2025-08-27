https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-asker-ukrayna-ordusu-dhcde-zehirlenmis-gidali-sabotaj-hazirliyordu-1098863743.html

Rus asker: Ukrayna ordusu DHC’de zehirlenmiş gıdalı sabotaj hazırlıyordu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı Dördüncü Ayrı Muhafız Motorize Tugayı'ndan Buldog kod adlı bir asker, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'nin Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığını belirtti.Rus asker, “Düşman mevzilerini ele geçirdik ve orada muhtemelen Ukrayna yapımı ama bizimkilere benzeyen şişeler ve kurabiyeler bulduk. Ve şüphe ediyoruz ki, düşman tüm bu kimyasalları bizim mevzilere atacaktı. Evet, düşman tüm şişeleri bizim (Rus) üretimiymiş gibi kamufle ediyordu ki askerlerimiz tüm bunları çekinmeden, korkmadan alabilsin” diye konuştu.Öldürülen Ukraynalı askerlere ait olup ele geçirilen telefonlarda, zehirli madde yerleştirilerek su şişelerinin hazırlandığını ve ardından Rus bir üreticinin suyuymuş gibi gösterildiğini ortaya koyan bir videonun bulunduğuna dikkat çeken asker, şunları söyledi:Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Güney Askeri Grubu’na bağlı birliklerin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini ve DHC'deki Aleksandro-Şultino ve Katerinovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.

