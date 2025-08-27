https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-asker-ukrayna-ordusu-dhcde-zehirlenmis-gidali-sabotaj-hazirliyordu-1098863743.html
Rus asker: Ukrayna ordusu DHC’de zehirlenmiş gıdalı sabotaj hazırlıyordu
Rus asker: Ukrayna ordusu DHC’de zehirlenmiş gıdalı sabotaj hazırlıyordu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:27+0300
2025-08-27T12:27+0300
2025-08-27T12:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
sabotaj
zehirli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_be52b720a50d9bb48435b4dc15d1ca92.png
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı Dördüncü Ayrı Muhafız Motorize Tugayı'ndan Buldog kod adlı bir asker, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'nin Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığını belirtti.Rus asker, “Düşman mevzilerini ele geçirdik ve orada muhtemelen Ukrayna yapımı ama bizimkilere benzeyen şişeler ve kurabiyeler bulduk. Ve şüphe ediyoruz ki, düşman tüm bu kimyasalları bizim mevzilere atacaktı. Evet, düşman tüm şişeleri bizim (Rus) üretimiymiş gibi kamufle ediyordu ki askerlerimiz tüm bunları çekinmeden, korkmadan alabilsin” diye konuştu.Öldürülen Ukraynalı askerlere ait olup ele geçirilen telefonlarda, zehirli madde yerleştirilerek su şişelerinin hazırlandığını ve ardından Rus bir üreticinin suyuymuş gibi gösterildiğini ortaya koyan bir videonun bulunduğuna dikkat çeken asker, şunları söyledi:Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Güney Askeri Grubu’na bağlı birliklerin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini ve DHC'deki Aleksandro-Şultino ve Katerinovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-ordusu-dhc-ve-harkov-bolgesinde-ukrayna-birliklerinin-konuslanma-noktalarini-vurdu-1098163388.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_69:0:1114:784_1920x0_80_0_0_0e8ea95fc4908552c5b80f519527ddcd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, sabotaj, zehirli, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, sabotaj, zehirli, ukrayna
Rus asker: Ukrayna ordusu DHC’de zehirlenmiş gıdalı sabotaj hazırlıyordu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığı öğrenildi.
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı Dördüncü Ayrı Muhafız Motorize Tugayı'ndan Buldog kod adlı bir asker, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'nin Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığını belirtti.
Rus asker, “Düşman mevzilerini ele geçirdik ve orada muhtemelen Ukrayna yapımı ama bizimkilere benzeyen şişeler ve kurabiyeler bulduk. Ve şüphe ediyoruz ki, düşman tüm bu kimyasalları bizim mevzilere atacaktı. Evet, düşman tüm şişeleri bizim (Rus) üretimiymiş gibi kamufle ediyordu ki askerlerimiz tüm bunları çekinmeden, korkmadan alabilsin” diye konuştu.
Öldürülen Ukraynalı askerlere ait olup ele geçirilen telefonlarda, zehirli madde yerleştirilerek su şişelerinin hazırlandığını ve ardından Rus bir üreticinin suyuymuş gibi gösterildiğini ortaya koyan bir videonun bulunduğuna dikkat çeken asker, şunları söyledi:
Öldürülmüş düşmana ait bir telefon bulduk ve tüm galeriyi incelemeye başladık. (Videolardan birinde) onlara (şişelere) bir tür sıvı döktüklerini gördük.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Güney Askeri Grubu’na bağlı birliklerin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini ve DHC'deki Aleksandro-Şultino ve Katerinovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.