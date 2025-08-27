Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı Dördüncü Ayrı Muhafız Motorize Tugayı'ndan Buldog kod adlı bir asker, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'nin Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığını belirtti.Rus asker, “Düşman mevzilerini ele geçirdik ve orada muhtemelen Ukrayna yapımı ama bizimkilere benzeyen şişeler ve kurabiyeler bulduk. Ve şüphe ediyoruz ki, düşman tüm bu kimyasalları bizim mevzilere atacaktı. Evet, düşman tüm şişeleri bizim (Rus) üretimiymiş gibi kamufle ediyordu ki askerlerimiz tüm bunları çekinmeden, korkmadan alabilsin” diye konuştu.Öldürülen Ukraynalı askerlere ait olup ele geçirilen telefonlarda, zehirli madde yerleştirilerek su şişelerinin hazırlandığını ve ardından Rus bir üreticinin suyuymuş gibi gösterildiğini ortaya koyan bir videonun bulunduğuna dikkat çeken asker, şunları söyledi:Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Güney Askeri Grubu’na bağlı birliklerin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini ve DHC'deki Aleksandro-Şultino ve Katerinovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığı öğrenildi.
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı Dördüncü Ayrı Muhafız Motorize Tugayı'ndan Buldog kod adlı bir asker, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'nin Aleksandro-Şultino bölgesinde suya ve yiyeceğe zehirli maddeler katıp bunları Rus yapımı gıdaymış gibi göstererek sabotajlar hazırladığını belirtti.
Rus asker, “Düşman mevzilerini ele geçirdik ve orada muhtemelen Ukrayna yapımı ama bizimkilere benzeyen şişeler ve kurabiyeler bulduk. Ve şüphe ediyoruz ki, düşman tüm bu kimyasalları bizim mevzilere atacaktı. Evet, düşman tüm şişeleri bizim (Rus) üretimiymiş gibi kamufle ediyordu ki askerlerimiz tüm bunları çekinmeden, korkmadan alabilsin” diye konuştu.
Öldürülen Ukraynalı askerlere ait olup ele geçirilen telefonlarda, zehirli madde yerleştirilerek su şişelerinin hazırlandığını ve ardından Rus bir üreticinin suyuymuş gibi gösterildiğini ortaya koyan bir videonun bulunduğuna dikkat çeken asker, şunları söyledi:

Öldürülmüş düşmana ait bir telefon bulduk ve tüm galeriyi incelemeye başladık. (Videolardan birinde) onlara (şişelere) bir tür sıvı döktüklerini gördük.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Güney Askeri Grubu’na bağlı birliklerin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlediğini ve DHC'deki Aleksandro-Şultino ve Katerinovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
