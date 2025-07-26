https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-ordusu-dhc-ve-harkov-bolgesinde-ukrayna-birliklerinin-konuslanma-noktalarini-vurdu-1098163388.html
Rus ordusu, DHC ve Harkov bölgesinde Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktalarını vurdu
Rus ordusu, DHC ve Harkov bölgesinde Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktalarını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun DHC ve Harkov yakınlarındaki konuşlanma noktalarını hava bombalarıyla imha ettiğini... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T20:36+0300
2025-07-26T20:36+0300
2025-07-26T20:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
rus uzay ve hava kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
harkov
hava saldırısı
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Harkov bölgesindeki geçici konuşlanma noktalarını ODAB-1500 ve FAB-500 hava bombalarıyla imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Komutanlık, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düşman geçici konuşlanma noktalarına ODAB-1500 ve evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli FAB-500 bombalarıylahava saldırısı düzenleme kararı aldı. Hava saldırısı sonucunda düşmanın geçici konuşlanma noktaları vuruldu ve saldırı gerçek zamanlı modda objektif kontrol yoluyla teyit edildi" ifadelerine yer verildi.Rus birlikler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben askeri personel, teçhizat ve paralı askerlerin bulunduğu noktaların yanı sıra Ukrayna'daki enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri, askeri komuta ve haberleşme karargahlarını özel askeri harekat kapsamında düzenli olarak bombalıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1098114808.html
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rus uzay ve hava kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, hava saldırısı, ukrayna silahlı kuvvetleri
rus uzay ve hava kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, hava saldırısı, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus ordusu, DHC ve Harkov bölgesinde Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktalarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun DHC ve Harkov yakınlarındaki konuşlanma noktalarını hava bombalarıyla imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Harkov bölgesindeki geçici konuşlanma noktalarını ODAB-1500 ve FAB-500 hava bombalarıyla imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Komutanlık, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düşman geçici konuşlanma noktalarına ODAB-1500 ve evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli FAB-500 bombalarıylahava saldırısı düzenleme kararı aldı. Hava saldırısı sonucunda düşmanın geçici konuşlanma noktaları vuruldu ve saldırı gerçek zamanlı modda objektif kontrol yoluyla teyit edildi" ifadelerine yer verildi.
Rus birlikler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben askeri personel, teçhizat ve paralı askerlerin bulunduğu noktaların yanı sıra Ukrayna'daki enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri, askeri komuta ve haberleşme karargahlarını özel askeri harekat kapsamında düzenli olarak bombalıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.