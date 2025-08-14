Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/peskov-putin-ve-trump--ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-konularin-ele-alacak-1098595676.html
Peskov: Putin ve Trump, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele alacak
Peskov: Putin ve Trump, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele alacak
Yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hakkında Kremlin'den bir açıklama daha geldi. Peskov, herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini kaydetti. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T17:14+0300
2025-08-14T17:37+0300
dünya
abd
donald trump
ukrayna
kremlin
vladimir putin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098595519_0:51:1272:767_1920x0_80_0_0_b24e423ed1236339d97b6dd8a5010397.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın akşam Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuların ele alınacağını belirtti.Yarınki görüşmenin Rusya-ABD zirvesi olacağının altını çizen Peskov, Ukrayna'nın pozisyonuyla ilgili hususların sonraki aşamaların konusu olacağı mesajını verdi.Peskov, zirve sonucunda tarafların herhangi bir belge imzalamasının beklenmediğini kaydederken önden hareket ederek zirvenin sonuçlarını tahmin etmenin hata olacağını vurguladı.Putin-Trump zirvesine yönelik hazırlıkların kısa sürede tamamlandığını ve tüm parametrelerin karşılandığını anlatan Peskov, Alaska zirvesinin ardından Putin ve Trump'ın varılacak anlaşma ve anlayış yelpazesini özetleyeceklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya yaptığı son ziyaretin verimli geçtiğini ve ziyaret sırasında verilen sinyallerin zirve hazırlıklarının başlamasını mümkün kıldığını kaydetti.Peskov, Trump'ın en zor sorunları çözme konusunda eşi benzeri görülmemiş derecede sıra dışı bir yaklaşım sergilediğini ve bu eylemlerin Moskova ve şahsen Putin tarafından büyük takdir topladığını belirterek "Görünene göre Trump, Ukrayna ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya gerçekten ilgi duyuyor" dedi.Sözcü, Rusya'nın Ukrayna ihtilafıyla ilgili sorunların çözümü konusunda Putin ve Trump arasında karşılıklı siyasi irade gördüğünü ifade etti.Rus heyetinin büyük ve temsil gücü yüksek olacağını aktaran Peskov, Putin'in Alaska'ya yolculuk sırasında bir bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/putin-trump-ukraynadaki-catismalarin-durmasi-icin-enerjik-cabalar-sarf-ediyor-1098590170.html
ukrayna
SON HABERLER
abd, donald trump, ukrayna, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov
abd, donald trump, ukrayna, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov

Yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hakkında Kremlin'den bir açıklama daha geldi. Peskov, herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini kaydetti.
