Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandıklarını duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, NFL yıldızı Travis Kelce ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurdu. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile nişanlandığını duyurdu.Swift, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kelce ile birlikte çektirdiği fotoğraflara yer verdi. Çiçekler içinde çekilen karelerde, çiftin el ele tutuştuğu ve sarıldığı anlar ile Swift’in parmağındaki elmas nişan yüzüğü dikkat çekti.Swift, paylaşımında "İngilizce ve spor öğretmeniniz evleniyor" ifadelerine yer verdi.Kansas City Chiefs forması giyen Kelce’nin Swift’e evlenme teklif ettiği anlara ait fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

