https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/kendini-oldu-gosterdi-aski-icin-gurcistana-kacti-gercek-ortaya-cikinca-hapse-girdi-1098876073.html
Kendini öldü gösterdi, aşkı için Gürcistan’a kaçtı: Gerçek ortaya çıkınca hapse girdi
Sputnik Türkiye
ABD’de bir adam, internette tanıştığı kadınla yeni bir hayat kurmak için kendini ölü gösterdi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve planı hapis cezasıyla... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T17:33+0300
2025-08-27T17:33+0300
2025-08-27T17:33+0300
dünya
abd
toronto
sahte
gürcistan
hapis
ceza
ceza kanunu
ceza kanunu
ceza i̇nfaz kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
45 yaşındaki Ryan Borgwardt, Wisconsin’deki Green Lake’e kano yapmaya gittiğini söyleyerek evden çıktı. Ancak gerçekte boğulmuş gibi görünmesi için plan yapmıştı. Kimliğini suya bıraktı, kanosunu devirdi ve gizlice kıyıya çıktı. Ardından elektrikli bisikletle 112 kilometre uzaklıktaki Madison’a ulaştı. Oradan Toronto’ya geçti, Paris’e uçtu ve sonunda Gürcistan’a giderek çevrimiçi tanıştığı Özbekistanlı kadınla buluştu.Borgwardt’ın ölmediği kısa sürede anlaşıldı. Yetkililer onun yeni bir pasaport aldığını, hayat sigortası yaptırdığını ve hatta vazektomi ameliyatını geri aldırdığını ortaya çıkardı. Tüm bunlar, ailesinden gizli yeni bir yaşam planladığını kanıtladı. Savcı, konuyla ilgili “Kendi ölümünü sahteleyerek ailesini perişan etti. Tüm amacı, bencil arzularına ulaşmaktı” dedi.Boşanma ve hapis cezası Eşini ve çocuklarını geride bırakan Borgwardt’ın 22 yıllık evliliği, ortaya çıkan gerçeklerden sonra sona erdi. Dört ay içinde eşi boşanma davası açtı. Mahkemede gözyaşları içinde konuşan Borgwardt, pişmanlığını “O gece yaptıklarımdan ve aileme yaşattığım acılardan derin pişmanlık duyuyorum” sözleriyle dile getirdi. Hakim, Borgwardt’a 89 gün hapis cezası verdi. Bu süre, onun kayıp ilan edilmesiyle bulunması arasında geçen günlere denk geliyor. Ayrıca, arama kurtarma için harcanan 30 bin doları devlete ödemesi kararlaştırıldı.
toronto
gürcistan
özbekistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
abd, toronto, sahte, gürcistan, hapis, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza i̇nfaz kanunu, özbek, özbekistan
45 yaşındaki Ryan Borgwardt, Wisconsin’deki Green Lake’e kano yapmaya gittiğini söyleyerek evden çıktı. Ancak gerçekte boğulmuş gibi görünmesi için plan yapmıştı. Kimliğini suya bıraktı, kanosunu devirdi ve gizlice kıyıya çıktı. Ardından elektrikli bisikletle 112 kilometre uzaklıktaki Madison’a ulaştı. Oradan Toronto’ya geçti, Paris’e uçtu ve sonunda Gürcistan’a giderek çevrimiçi tanıştığı Özbekistanlı kadınla buluştu.
Borgwardt’ın ölmediği kısa sürede anlaşıldı. Yetkililer onun yeni bir pasaport aldığını, hayat sigortası yaptırdığını ve hatta vazektomi ameliyatını geri aldırdığını ortaya çıkardı. Tüm bunlar, ailesinden gizli yeni bir yaşam planladığını kanıtladı. Savcı, konuyla ilgili “Kendi ölümünü sahteleyerek ailesini perişan etti. Tüm amacı, bencil arzularına ulaşmaktı” dedi.
Eşini ve çocuklarını geride bırakan Borgwardt’ın 22 yıllık evliliği, ortaya çıkan gerçeklerden sonra sona erdi. Dört ay içinde eşi boşanma davası açtı. Mahkemede gözyaşları içinde konuşan Borgwardt, pişmanlığını “O gece yaptıklarımdan ve aileme yaşattığım acılardan derin pişmanlık duyuyorum” sözleriyle dile getirdi. Hakim, Borgwardt’a 89 gün hapis cezası verdi. Bu süre, onun kayıp ilan edilmesiyle bulunması arasında geçen günlere denk geliyor. Ayrıca, arama kurtarma için harcanan 30 bin doları devlete ödemesi kararlaştırıldı.