Kayıp Rus yüzücü soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık talimat verdi
Kayıp Rus yüzücü soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık talimat verdi
Yüzme yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi talimatı verildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaz'daki yüzme yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un boğulmamış olma ihtimaline karşın çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılmasını istedi. Aramalar 4'üncü günde de sürüyorİstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos pazar günü yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta Svechnikov'un kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, yüzücünün ayak bileğine takılı çipli bilekliğinden olay günü saat 10.08'de atlama platformu üzerinden veri alındığı ancak bitiş noktasındaki parkurda herhangi bir verinin alınamadığı tespit edildi. Başsavcılık makamının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdiği yazıda, Svechnikov'un boğulmamış olması ve bitiş noktası dışında başka alandan çıkması ihtimalinin olabileceği değerlendirilerek, yüzücünün bulunması için bir ekip oluşturulması talimatı verildi.Sahil hattını gören tüm kameraların incelenmesini istediYazıda, polis ekiplerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören kamu kurum, kuruluş ve otel, kafe, restoran ile park gibi alanlara ait kameraların araştırılması, yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesi istendi.Öte yandan Rus sporcuyu aramak için yarışın güzergahı olan Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin detaylı aramaları sürüyor
Kayıp Rus yüzücü soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık talimat verdi

Yüzme yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi talimatı verildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaz'daki yüzme yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un boğulmamış olma ihtimaline karşın çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılmasını istedi.

Aramalar 4'üncü günde de sürüyor

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos pazar günü yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta Svechnikov'un kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, yüzücünün ayak bileğine takılı çipli bilekliğinden olay günü saat 10.08'de atlama platformu üzerinden veri alındığı ancak bitiş noktasındaki parkurda herhangi bir verinin alınamadığı tespit edildi. Başsavcılık makamının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdiği yazıda, Svechnikov'un boğulmamış olması ve bitiş noktası dışında başka alandan çıkması ihtimalinin olabileceği değerlendirilerek, yüzücünün bulunması için bir ekip oluşturulması talimatı verildi.
Sahil hattını gören tüm kameraların incelenmesini istedi

Yazıda, polis ekiplerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören kamu kurum, kuruluş ve otel, kafe, restoran ile park gibi alanlara ait kameraların araştırılması, yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesi istendi.
Öte yandan Rus sporcuyu aramak için yarışın güzergahı olan Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin detaylı aramaları sürüyor
