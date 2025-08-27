Türkiye
Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturması genişletildi. Kapalıçarşı'da 23 iş yerine düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak pırlanta ve değerli taş ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kapalıçarşı’da 23 iş yerine yapılan baskında 40 şüpheli gözaltına alındı.Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon liraOperasyonlarda piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser bulundu. Ayrıca, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Soruşturmanın ilk aşamasında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen pırlanta ve değerli taşları satın aldığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmiş, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu açıklanmıştı.
Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da kaçak pırlanta soruşturması genişletildi. Kapalıçarşı’da 23 iş yerine düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak pırlanta ve değerli taş ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kapalıçarşı’da 23 iş yerine yapılan baskında 40 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira

Operasyonlarda piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser bulundu. Ayrıca, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen pırlanta ve değerli taşları satın aldığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmiş, piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu açıklanmıştı.
