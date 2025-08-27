Türkiye
İnternetten alışverişte yeni dönem yolda: Gümrüksüz limit sıfırlanabilir
İnternetten alışverişte yeni dönem yolda: Gümrüksüz limit sıfırlanabilir
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışveriş için yeni düzenleme hazırlığında. Çin merkezli sitelerin artışı ve yerli... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, internetten yapılan yurtdışı alışverişler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, mevcut 30 Euro'luk gümrüksüz alışveriş limiti tamamen kaldırılabilir. Böylece tüketicilerin yurtdışından aldığı ürünler, KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergilendirilecek.NTV'nin haberine göre yerli üreticiler, düşük fiyatlı ve vergisiz ürünlerin piyasada haksız rekabet yarattığını belirterek çözüm talep etti.Türkiye'deki tartışmalara paralel olarak, Avrupa Birliği de 150 Euro olan gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı gündemine aldı. Türkiye'nin de benzer bir adım atması bekleniyor.Gümrüksüz limitte geçmiş düzenlemelerVergi yükü artacakGümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılması halinde yurtdışından gelen tüm ürünlere mevcut tarifeler uygulanacak.
İnternetten alışverişte yeni dönem yolda: Gümrüksüz limit sıfırlanabilir

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışveriş için yeni düzenleme hazırlığında. Çin merkezli sitelerin artışı ve yerli üreticilerin şikayetleri sonrası gündeme gelen çalışma kapsamında, 30 Euro’luk limitin tamamen kaldırılması değerlendiriliyor.
Ticaret Bakanlığı, internetten yapılan yurtdışı alışverişler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, mevcut 30 Euro’luk gümrüksüz alışveriş limiti tamamen kaldırılabilir. Böylece tüketicilerin yurtdışından aldığı ürünler, KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergilendirilecek.
NTV'nin haberine göre yerli üreticiler, düşük fiyatlı ve vergisiz ürünlerin piyasada haksız rekabet yarattığını belirterek çözüm talep etti.
Türkiye’deki tartışmalara paralel olarak, Avrupa Birliği de 150 Euro olan gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı gündemine aldı. Türkiye’nin de benzer bir adım atması bekleniyor.

Gümrüksüz limitte geçmiş düzenlemeler

6 Ağustos 2024 itibarıyla bireysel olarak getirilen ürünlerdeki sınır 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü.
2024 Aralık ayında ise yeni kararlarla bu limit 27 Euro’ya çekildi.
Her siparişe ayrıca 3 Euro kargo bedeli eklendi.

Vergi yükü artacak

Gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılması halinde yurtdışından gelen tüm ürünlere mevcut tarifeler uygulanacak.
AB ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30 gümrük vergisi,
Diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 gümrük vergisi,
4760 Sayılı ÖTV Kanunu kapsamında bazı ürünlerde yüzde 20 maktu vergi alınacak.
