İnternetten alışverişte yeni dönem yolda: Gümrüksüz limit sıfırlanabilir

İnternetten alışverişte yeni dönem yolda: Gümrüksüz limit sıfırlanabilir

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışveriş için yeni düzenleme hazırlığında. Çin merkezli sitelerin artışı ve yerli... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, internetten yapılan yurtdışı alışverişler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, mevcut 30 Euro’luk gümrüksüz alışveriş limiti tamamen kaldırılabilir. Böylece tüketicilerin yurtdışından aldığı ürünler, KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergilendirilecek.NTV'nin haberine göre yerli üreticiler, düşük fiyatlı ve vergisiz ürünlerin piyasada haksız rekabet yarattığını belirterek çözüm talep etti.Türkiye’deki tartışmalara paralel olarak, Avrupa Birliği de 150 Euro olan gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı gündemine aldı. Türkiye’nin de benzer bir adım atması bekleniyor.Gümrüksüz limitte geçmiş düzenlemelerVergi yükü artacakGümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılması halinde yurtdışından gelen tüm ürünlere mevcut tarifeler uygulanacak.

