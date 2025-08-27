https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-eski-askeri-kislalar-hedef-alindi-1098879413.html

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi: Eski askeri kışlalar hedef alındı

Suriye devlet medyasına göre, İsrail, Şam’ın güneybatısındaki Kisva’daki eski askeri kışlalara bir dizi saldırı düzenledi; bu, 24 saat içinde gerçekleşen... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Suriye’nin Kisva bölgesinde İsrail’in yeni saldırıları bildirildi.Suriye devlet medyası El Ekhbariya ve iki Suriye ordusu kaynağına göre, İsrail, Şam’ın güneybatısındaki Kisva’daki eski ordu kışlalarına bir dizi saldırı düzenledi. Saldırının, 24 saat içinde gerçekleşen ikinci saldırı olduğu ifade edildi.Kisva bölgesi ve Cebel Manea, Esad dönemi boyunca kullanılan en önemli askeri üslerden bazılarıydı.Son saldırılar, Şam'la uzun süredir düşmanı olan taraflar arasında gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen güvenlik görüşmeleriyle eş zamanlı gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) henüz bir açıklama yapmadı.Suriye medyası, dün aynı bölgede gerçekleşen İsrail saldırısında altı Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

