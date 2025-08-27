https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/isbirligini-durduran-yasa-cikarilmisti-iran-uaea-denetimlerine-yeniden-izin-verdi-1098866439.html

İşbirliğini durduran yasa çıkarılmıştı: İran, UAEA denetimlerine yeniden izin verdi

İşbirliğini durduran yasa çıkarılmıştı: İran, UAEA denetimlerine yeniden izin verdi

Sputnik Türkiye

İran Meclisinde 26 Haziran'da çıkan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin ülkeye girişini yasaklayan yasaya rağmen müfettişlerin denetim... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T13:15+0300

2025-08-27T13:15+0300

2025-08-27T13:15+0300

dünya

ortadoğu

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

muhammed bakır kalibaf

i̇srail

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067629878_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ce11745a10ebaef6fd36972a48a6d6c1.jpg

13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Meclisi'nde alınan bir kararla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) müfettişlerinin denetim yapması yasaklanmıştı. Mecliste çıkarılan yasaya rağmen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin Buşehr Nükleer Reaktörü ve Tahran Araştırma Merkezi'nde UAEA denetimlerine izin vermesi ülkede tartışmalara yol açmıştı.Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, denetimlere onay verildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından bazı milletvekilleri, ülkenin UAEA ile işbirliğini sınırlandıran mevcut yasaları ihlal ettiğini savundu. Tahran milletvekili Kamran Gazanferi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında aldığı kararın 'yasaya aykırı' olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.Ne olmuştu?İran Meclisi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yol açmakla ve casusluk faaliyetleriyle suçlanan UAEA ile işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamaması İran'da büyük tepki çekmişti.26 Haziran'da mecliste çıkan yasayla UAEA denetçilerinin ülkeye girişi yasaklanmış ve tüm denetim faaliyetleri durmaya zorlanmıştı. Meclisin kararı, Anayasayı Koruyucular Konseyinde de onaylanmıştı. Yasa, İran'ın nükleer haklarının tanınması ve güvenlik garantilerinin sağlanması koşuluyla yürürlükten kaldırılacaktı.Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/arakci-abd-muzakere-mesaji-gonderdi-gorusup-gorusmeyecegimiz-cikarlarimiza-bagli-1098419851.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), muhammed bakır kalibaf, i̇srail, i̇ran