Arakçi: ABD müzakere mesajı gönderdi, görüşüp görüşmeyeceğimiz çıkarlarımıza bağlı

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a 'müzakere mesajı' gönderdiğini belirtti. Mesajın değerlendirdiğini bildiren Arakçi, Tahran yönetimin konuyla ilişkili kesin bir kararlarının henüz bulunmadığı söyledi.Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arakçi, "ABD'den bize bazı mesajlar ulaştı. Değerlendiriliyor. Kesin bir karar yok. Müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bizim çıkarlarımızın neyi gerektirdiğine bağlı" dedi.UAEA ile İran görüşmeleriÖnümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Tahran ziyareti öncesi Arakçi, değişen şartlar nedeniyle UAEA'yla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğini belirtti:Arakçi, UAEA yetkililerin Tahran programında 'nükleer tesisleri ziyaretin yer almadığını' söyledi. nükleer müzakerelerin geleceğine yönelik karar merciinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olduğunu belirten Arakçi, Dışişleri Bakanlığının Konsey'in kararlarını uygulamakla mükellef olduğunu ifade etti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da İran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasayı onaylamıştı.

