Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi

2025-08-27T09:25+0300
2025-08-27T09:25+0300
2025-08-27T09:26+0300
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzine zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenleme ile benzinin litre fiyatı 1 lira 22 kuruş yükseldi.Motorin ve LPG’ye zam var mı?Benzine yapılan zammın ardından gözler motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Motorin ve LPG fiyatları aynı seviyede kaldı.İstanbul’da akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 lira, motorin 52,15 lira, LPG ise 26,51 lira oldu.İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 lira, motorin 52,03 lira, LPG 25,88 lira olarak satışa sunuluyor.Ankara’da güncel fiyatlarBaşkent Ankara’da benzinin litresi 53,63 lira, motorin 53,09 lira, LPG ise 26,40 lira seviyesinde.İzmir’de ise benzinin litresi 53,95 lira, motorin 53,43 lira, LPG ise 26,33 lira olarak belirlendi.
