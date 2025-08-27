https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/iki-yasli-kadinin-cenazesi-karisti-defnedilen-kadinin-cenazesi-mezarindan-cikarildi-1098875751.html

İki yaşlı kadının cenazesi karıştı: Defnedilen kadının cenazesi mezarından çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Morgta karışan iki yaşlı kadının cenazesi yanlış aileleri teslim edildi. Yozgat'ta defnedilen kadının cenazesi mezardan çıkarılarak Kayseri'ye gönderildi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli'nin cenazesi, morgda başka bir cenazeyle karıştırılarak Yozgat'ta defnedildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından yaşlı kadının cenazesi mezarından çıkarılarak ailesine teslim edildi. Yaşadıklarına isyan eden aile olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Aile morga gelince büyük şok yaşadıKalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli'nin cenazesi yakınları tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki morga götürüldü. Yaşlı kadının cenaze töreni, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.Yakınları morga cenazeyi teslim almaya gittiklerinde ise cenazelerinin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine yetkililere haber verildi. Yapılan araştırmada, Adıgüzel'in cenazesinin aynı morgda cenazesi bulunan 71 yaşındaki Hamidiye İpek'in yakınları tarafından Adıbelli'nin cenazesinin yanlışlıkla alınarak Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesine götürüldüğü ve burada defnedildiği ortaya çıktı. 'Yanlış' gömülen cenaze çıkarıldıYakınlarının başvurusuyla jandarma ekipleri nezaretinde Adıbelli'nin cenazesi, yanlışlıkla gömüldüğü mezardan çıkarılarak memleketine getirildi ve Başakpınar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Adıbelli'nin kardeşi Oğuz Ünalan, 24 Ağustos Pazar günü ablasının cenazesini Şehir Mezarlığı'ndaki morga götürdüklerini ve teslimat makbuzu aldıklarını söyledi. Ablasının evlatlarının yurt dışında olmasından dolayı cenazeyi salı günü defnetmek için beklediklerini anlatan Ünalan, cenazelerini morgdaki 14 numaralı dolaba koyduklarını belirtti.Cenazeyi almaya gidip dolabı açtıklarında cenazenin yerinde olmadığını gördüklerini kaydeden Ünalan, cenazelerinin yanlışlıkla başkaları tarafından alındığını dile getirdi.Herkesten şikayetçiyizCenazelerinin Yozgat'a gittiğini ve orada yanlışlıkla defnedildiğini öğrendiklerini belirten Ünalan, şöyle devam etti:"Bizim cenazemiz Yozgat'ın Ovakent beldesine buradan 60 kilometre uzaklıkta. Oraya gitti gömüldü, biz de salı gömecektik. Bir gün geçmiş. Karşı tarafın beyanına göre 'Biz 15 numaralı dolaptan cenazeyi aldık' diyor. Peki benim cenazem 14 numaralı dolaptan çıktı, 15'e girdi. Bunu kim kaldırdı? 15'ten bu adamlara kim verdi? Bunu kim teslim aldı, niye karıştı? Biz şimdi sesimizi çıkartmasak bir başkasına olacak. Mezar açıldı. Cenazemizi almaya gittiğimizde bayağı deforme olmuş. Mezarlık müdürlüğü, şefi, gassalı, cenazeyi teslim alandan davacı olacağım."Ünalan, ablasının cenazesini Başakpınar Mahalle Mezarlığı'na defnettiklerini belirterek, benzer durumdaki ailelere cenazelerini iyi teşhis etmeleri gerektiğini önerdi.Acımızı bile yaşayamadık diye isyan ettiTaziye için Kayseri'ye gelen Hamidiye İpek'in torunu Hatice Efe morgda kendilerine teslim edilen cenazenin sadece gözlerinin gösterildiğini öne sürdü. Mezarlıkta teşhis için ailecek cenazenin açılmasını talep ettiklerini ancak çevrede mahallelilerin olmasından dolayı cenazeyi açamadıklarını anlatan Efe, "Biz de çok mağduruz. Ertesi gün biz acımızı yaşayamamışken, hala çok kötüyken bizi aradılar. Dediler ki 'Teşhis etmeniz gerekiyor'. Hepimiz şok içerisine girdik. Çünkü hiçbirimiz uyuyamadık." dedi.Diğer acılı aileyle köye gittiklerini ve savcılık kararıyla mezarı açtıklarını anlatan Efe, yaşanan durum karşısında çok üzgün olduklarını dile getirdi.

