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Wroclaw’da binlerce gitarist aynı anda 'Hey Joe' çaldı: Yeni bir Guinness rekoru yolda
Wroclaw’da binlerce gitarist aynı anda 'Hey Joe' çaldı: Yeni bir Guinness rekoru yolda
Sputnik Türkiye
Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in “Hey Joe” parçasını aynı anda çalarak Guinness rekorunu geçmeye çalıştı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, polonya, guinness rekorlar kitabı, wroclaw
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, polonya, guinness rekorlar kitabı, wroclaw

Wroclaw’da binlerce gitarist aynı anda 'Hey Joe' çaldı: Yeni bir Guinness rekoru yolda

11:52 02.05.2025 (güncellendi: 11:53 02.05.2025)
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Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in “Hey Joe” parçasını aynı anda çalarak Guinness rekorunu geçmeye çalıştı.
© AA / Omar Marques

Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in unutulmaz parçası “Hey Joe”yu aynı anda çalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak için tarihi bir performansa imza attı.

Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in unutulmaz parçası “Hey Joe”yu aynı anda çalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak için tarihi bir performansa imza attı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Omar Marques

Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in unutulmaz parçası “Hey Joe”yu aynı anda çalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak için tarihi bir performansa imza attı.

© AA / Omar Marques

Kentin merkezindeki Rynek Meydanı’nda toplanan tam 8 bin 122 gitarist, dev bir orkestraya dönüşerek meydanı müziğin ritmiyle doldurdu.

Kentin merkezindeki Rynek Meydanı’nda toplanan tam 8 bin 122 gitarist, dev bir orkestraya dönüşerek meydanı müziğin ritmiyle doldurdu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Omar Marques

Kentin merkezindeki Rynek Meydanı’nda toplanan tam 8 bin 122 gitarist, dev bir orkestraya dönüşerek meydanı müziğin ritmiyle doldurdu.

© AA / Omar Marques

Etkinliğin amacı, 2009 yılında yine Wroclaw’da gerçekleştirilen ve 6 bin 346 gitaristin yer aldığı rekoru geçmek.

Etkinliğin amacı, 2009 yılında yine Wroclaw’da gerçekleştirilen ve 6 bin 346 gitaristin yer aldığı rekoru geçmek. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Omar Marques

Etkinliğin amacı, 2009 yılında yine Wroclaw’da gerçekleştirilen ve 6 bin 346 gitaristin yer aldığı rekoru geçmek.

© AA / Omar Marques

Organizasyon yetkilileri, bu yılki katılımın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından doğrulanması hâlinde, “dünyanın aynı anda en çok gitar çalan insanı” rekorunun yenileneceğini duyurdu.

Organizasyon yetkilileri, bu yılki katılımın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından doğrulanması hâlinde, “dünyanın aynı anda en çok gitar çalan insanı” rekorunun yenileneceğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Omar Marques

Organizasyon yetkilileri, bu yılki katılımın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından doğrulanması hâlinde, “dünyanın aynı anda en çok gitar çalan insanı” rekorunun yenileneceğini duyurdu.

© AA / Omar Marques

Wroclaw, son yıllarda gitaristlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Şehir, Jimi Hendrix’e adanmış bu geleneksel buluşmalar sayesinde hem müzikle hem de kitlesel katılımla anılıyor.

Wroclaw, son yıllarda gitaristlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Şehir, Jimi Hendrix’e adanmış bu geleneksel buluşmalar sayesinde hem müzikle hem de kitlesel katılımla anılıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Omar Marques

Wroclaw, son yıllarda gitaristlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Şehir, Jimi Hendrix’e adanmış bu geleneksel buluşmalar sayesinde hem müzikle hem de kitlesel katılımla anılıyor.

© AA / Omar Marques

Etkinlik, farklı yaş gruplarından ve ülkelerden gelen gitaristlerin birlikteliğine sahne olurken, meydandaki coşku renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, farklı yaş gruplarından ve ülkelerden gelen gitaristlerin birlikteliğine sahne olurken, meydandaki coşku renkli görüntülere sahne oldu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Omar Marques

Etkinlik, farklı yaş gruplarından ve ülkelerden gelen gitaristlerin birlikteliğine sahne olurken, meydandaki coşku renkli görüntülere sahne oldu.

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