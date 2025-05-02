Wroclaw’da binlerce gitarist aynı anda 'Hey Joe' çaldı: Yeni bir Guinness rekoru yolda

Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in unutulmaz parçası “Hey Joe”yu aynı anda çalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak için tarihi bir performansa imza attı.
Polonya’nın Wroclaw kentinde binlerce gitarist, Jimi Hendrix’in unutulmaz parçası “Hey Joe”yu aynı anda çalarak Guinness Dünya Rekoru kırmak için tarihi bir performansa imza attı.
Kentin merkezindeki Rynek Meydanı’nda toplanan tam 8 bin 122 gitarist, dev bir orkestraya dönüşerek meydanı müziğin ritmiyle doldurdu.
Kentin merkezindeki Rynek Meydanı’nda toplanan tam 8 bin 122 gitarist, dev bir orkestraya dönüşerek meydanı müziğin ritmiyle doldurdu.
Etkinliğin amacı, 2009 yılında yine Wroclaw’da gerçekleştirilen ve 6 bin 346 gitaristin yer aldığı rekoru geçmek.
Etkinliğin amacı, 2009 yılında yine Wroclaw’da gerçekleştirilen ve 6 bin 346 gitaristin yer aldığı rekoru geçmek.
Organizasyon yetkilileri, bu yılki katılımın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından doğrulanması hâlinde, “dünyanın aynı anda en çok gitar çalan insanı” rekorunun yenileneceğini duyurdu.
Organizasyon yetkilileri, bu yılki katılımın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından doğrulanması hâlinde, “dünyanın aynı anda en çok gitar çalan insanı” rekorunun yenileneceğini duyurdu.
Wroclaw, son yıllarda gitaristlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Şehir, Jimi Hendrix’e adanmış bu geleneksel buluşmalar sayesinde hem müzikle hem de kitlesel katılımla anılıyor.
Wroclaw, son yıllarda gitaristlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Şehir, Jimi Hendrix’e adanmış bu geleneksel buluşmalar sayesinde hem müzikle hem de kitlesel katılımla anılıyor.
Etkinlik, farklı yaş gruplarından ve ülkelerden gelen gitaristlerin birlikteliğine sahne olurken, meydandaki coşku renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik, farklı yaş gruplarından ve ülkelerden gelen gitaristlerin birlikteliğine sahne olurken, meydandaki coşku renkli görüntülere sahne oldu.