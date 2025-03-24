https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/danimarka-abd-heyetinin-gronland-ziyaretine-sert-tepki-gosterdi-1094824566.html
Danimarka, ABD heyetinin Grönland ziyaretine sert tepki gösterdi
Danimarka, ABD heyetinin Grönland ziyaretine sert tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland ziyaretini 'sorunlu' ve 'saygısızca' olarak nitelendirdi. Rasmussen, ABD'nin... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T22:26+0300
2025-03-24T22:26+0300
2025-03-24T22:26+0300
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Danimarka, ABD'li heyetin Grönland’a yapacağı ziyaretin kadrosu ve zamanlamasını eleştirdi.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Grönland’a yönelik diplomatik hamlelerinin rastgele değil, stratejik olduğunu savundu. Rasmussen son konuşmasında Danimarka’nın, özellikle Grönland’daki son seçimlerin ardından ABD’nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik girişimlerine karşı duracağını vurguladı.ABD’nin güçlü bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Rasmussen, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuyamayacağını dile getirdi. ABD’nin Grönland’a olan ilgisinin artmasının, bölgenin jeopolitik öneminden kaynaklandığı değerlendirilirken, bu ziyaretin zamanlamasının da Danimarka açısından endişe verici olduğu ifade edildi.ABD heyetinde, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in eşi Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi isimler yer alırken heyetin 27-29 Mart tarihlerinde Grönland’ı ziyaret etmesi planlandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abd-gronland-konusunda-kriz-yasadigi-danimarkadan-yumurta-istedi-1094522680.html
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grönland, abd, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri bakanlığı, dışişleri, danimarka
grönland, abd, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, abd dışişleri bakanlığı, dışişleri, danimarka
Danimarka, ABD heyetinin Grönland ziyaretine sert tepki gösterdi
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland ziyaretini 'sorunlu' ve 'saygısızca' olarak nitelendirdi. Rasmussen, ABD'nin Grönland'a yönelik diplomatik hamlelerinin stratejik olduğunu ve Danimarka'nın egemenliğine meydan okunmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Danimarka, ABD'li heyetin Grönland’a yapacağı ziyaretin kadrosu ve zamanlamasını eleştirdi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Grönland’a yönelik diplomatik hamlelerinin rastgele değil, stratejik olduğunu savundu. Rasmussen son konuşmasında Danimarka’nın, özellikle Grönland’daki son seçimlerin ardından ABD’nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik girişimlerine karşı duracağını vurguladı.
ABD’nin güçlü bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Rasmussen, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuyamayacağını dile getirdi. ABD’nin Grönland’a olan ilgisinin artmasının, bölgenin jeopolitik öneminden kaynaklandığı değerlendirilirken, bu ziyaretin zamanlamasının da Danimarka açısından endişe verici olduğu ifade edildi.
ABD heyetinde, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in eşi Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi isimler yer alırken heyetin 27-29 Mart tarihlerinde Grönland’ı ziyaret etmesi planlandığı açıklandı.