https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/danimarka-abd-heyetinin-gronland-ziyaretine-sert-tepki-gosterdi-1094824566.html

Danimarka, ABD heyetinin Grönland ziyaretine sert tepki gösterdi

Danimarka, ABD heyetinin Grönland ziyaretine sert tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland ziyaretini 'sorunlu' ve 'saygısızca' olarak nitelendirdi. Rasmussen, ABD'nin... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T22:26+0300

2025-03-24T22:26+0300

2025-03-24T22:26+0300

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Danimarka, ABD'li heyetin Grönland’a yapacağı ziyaretin kadrosu ve zamanlamasını eleştirdi.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Grönland’a yönelik diplomatik hamlelerinin rastgele değil, stratejik olduğunu savundu. Rasmussen son konuşmasında Danimarka’nın, özellikle Grönland’daki son seçimlerin ardından ABD’nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik girişimlerine karşı duracağını vurguladı.ABD’nin güçlü bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Rasmussen, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuyamayacağını dile getirdi. ABD’nin Grönland’a olan ilgisinin artmasının, bölgenin jeopolitik öneminden kaynaklandığı değerlendirilirken, bu ziyaretin zamanlamasının da Danimarka açısından endişe verici olduğu ifade edildi.ABD heyetinde, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in eşi Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi isimler yer alırken heyetin 27-29 Mart tarihlerinde Grönland’ı ziyaret etmesi planlandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abd-gronland-konusunda-kriz-yasadigi-danimarkadan-yumurta-istedi-1094522680.html

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