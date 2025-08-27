https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/fsb-engelsteki-askeri-havaalanina-saldiri-hazirlayan-sbu-ajani-volgogradda-gozaltina-alindi-1098859671.html
FSB: Engels'teki askeri havaalanına saldırı hazırlayan SBU ajanı Volgograd'da gözaltına alındı
FSB: Engels'teki askeri havaalanına saldırı hazırlayan SBU ajanı Volgograd'da gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Engels’teki askeri havaalanına saldırmaları amacıyla yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları (İHA) için navigasyon modülü yerleştirmeyi planlayan Kiev’in bir ajanını gözaltına aldığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Saratov Bölgesi'nin Engels kentindeki askeri havaalanı yakınlarında, saldırı amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar için navigasyon modülü yerleştirmeyi planlayan Kiev’in bir ajanını gözaltına aldı.
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, yabancı bir devletin özel servislerinin temsilcileriyle gizli işbirliği yaptığından şüphelenilen, Volgograd şehrinde ikamet eden 35 yaşındaki bir kişinin yasadışı faaliyetlerini önledi.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) kendi saflarına çekerek Ukrayna vatandaşlığı karşılığında sabotaj ve terör eylemi görevi verdiği anlaşılan Volgograd doğumlu şahsın, Kiev’de eğitim gördükten sonra memlekete dönüş bahanesiyle Volgograd’a geldiği belirlendi.
Adam daha sonra ‘görevi’ yerine getirmek üzere askeri haalanının bulunduğu Saratov Bölgesi’ne gitti, havaalanı yakınlarında bir konut kiraladı ve buraya saldırı İHA'ları için ekipman yerleştirmeyi planladı, ancak FSB mensupları tarafından gözaltına alındı.