FSB: Engels'teki askeri havaalanına saldırı hazırlayan SBU ajanı Volgograd'da gözaltına alındı

FSB'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Saratov Bölgesi'nin Engels kentindeki askeri havaalanı yakınlarında, saldırı amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar için navigasyon modülü yerleştirmeyi planlayan Kiev’in bir ajanını gözaltına aldı.Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) kendi saflarına çekerek Ukrayna vatandaşlığı karşılığında sabotaj ve terör eylemi görevi verdiği anlaşılan Volgograd doğumlu şahsın, Kiev’de eğitim gördükten sonra memlekete dönüş bahanesiyle Volgograd’a geldiği belirlendi.Adam daha sonra ‘görevi’ yerine getirmek üzere askeri haalanının bulunduğu Saratov Bölgesi’ne gitti, havaalanı yakınlarında bir konut kiraladı ve buraya saldırı İHA'ları için ekipman yerleştirmeyi planladı, ancak FSB mensupları tarafından gözaltına alındı.

