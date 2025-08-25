https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/kirimda-fsb-mensuplarina-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1098807044.html
Kırım’da FSB mensuplarına yönelik saldırı girişimi önlendi
10:16 25.08.2025 (güncellendi: 10:26 25.08.2025)
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde, telefon dolandırıcılarının kurbanı olan bir kadın, Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarını havaya uçurmaya çalışırken yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) planına göre, kadının patlamada ölmesi gerekiyordu.
FSB’den yapılan açıklamada, Kırım’da SBU tarafından planlanan bir terör saldırısı daha önlendi.
Açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Kırım Cumhuriyeti'nde FSB görevlilerine yönelik planladığı terör saldırısı önlendi. Alınan önlemler sonucunda, Volgograd bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki bir Rus vatandaşı gözaltına alındı. Telefon dolandırıcılığı sonucu çalınan parayı geri almak isteyen kadın, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından Telegram mesajlaşma uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yoluyla terör eylemlerine yönlendirildi” dendi.
SBU temsilcisinin Mayıs ayında sanığı arayıp kendisini FSB soruşturma yetkilisi olarak tanıtarak, teröristler listesinde yer alan bir Ukrayna vatandaşının, kadının kendisine verdiği vekaletname ile kendi adına kredi çekip Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarına aktardığını bildirdiği tespit edildi. Kadın, cezai sorumluluktan kaçınmak için, dairesini teminat göstererek üç milyon rubleyi aşan tutarda birkaç kredi çekti ve bunları dolandırıcılara aktardı.
Daha sonra Ukraynalı küratörün talimatları doğrultusunda Kırım'a giden kadın, bir kuryeden, içine el yapımı patlayıcı yerleştirilmiş bir Ortodoks ikonu teslim aldı. Kadın ikonu, Kırım’daki FSB binasının kontrol noktasına getirdi ve burada FSB mensupları tarafından gözaltına alındı.
İnceleme sırasında, ikonun içinde bir kilogram TNT gücünde patlayıcı kurgu bulundu. Bir kod sinyali ile tetiklenen kurgu imha edildi.
FSB, “Ukrayna gizli servislerinin planına göre, patlama sadece FSB mensuplarının değil, aynı zamanda kadının de ölümüne yol açacaktı” diye kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken dava süreci başlatıldı.