Fransız subayın Kiev'de Rus Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik operasyonları planladığı ortaya çıktı

Fransa ordusunda görevli bir albayın Kiev'de Rus Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik operasyonları planladığı öğrenildi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Albay François Gonin’in Revue militaire générale (RMG) adlı derginin Haziran sayısında yayınladığı ‘Ukrayna, 2024’ün Yaz Dönemi: Azami Ölümcüllük Çağında Taktikler’ adlı makalesi, Fransız subayın 4 ay boyunca ‘Kiev’in savunma misyonu’ kapsamındaki görevleri yaptığını ortaya koydu.Makalede yer alan Fransız subayın biyografisinde, Albay Gonin’in ‘Kiev'in savunma misyonunun güçlendirilmesine’ katıldığı belirtiliyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi’ni işgalinin taktik yönlerinin ve Rus birliklerin 2024 yazında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) operasyonlarının ayrıntılı olarak anlatıldığı makalede, aynı zamanda Fransız kara kuvvetlerinin askeri operasyonları planlarken kullandığı, geçen yılın Haziran-Ağustos aylarına ait DHC’deki askeri operasyonlara ait haritalar da yer aldı.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ni işgalinin anlatıldığı yazıda, “İlerleme yavaş, çok yavaş. Ruslar, hava indirme birliklerinin katılımıyla Pokrovsk (Donetsk bölgesi) yönünde sistematik bir taarruz başlattı, bu giderek hızlanacak ve sonuçta Ukrayna'nın Rusya'daki kazanımlarını sıfırlayacak” vurgusu yapıldı.Albay Gonin, “Ruslar piyadeleri arazide dağıtarak teçhizatlarını korurken taktiksel verimlilik sağlamanın bir yolunu buldu” ifadelerini kullandı.Dergideki bilgilere göre Gonin şu anda Fransız Kara Kuvvetleri bünyesindeki ‘Avrupa’ 1. Zırhlı Tümeni Karargahı Harekat Planlama Dairesi'nde Analiz ve Planlama Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor.

