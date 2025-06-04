https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yerleri-vurdu-1096784064.html

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri vurdu

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarına, birliklerine ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T10:55+0300

2025-06-04T10:55+0300

2025-06-04T10:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

zaporojye bölgesi

sergey lebedev

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Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.Lebedev, “Gulyaypole, Kamenskoye, Malokaterinovka’da mühimmat depoları ve kontrol noktaları vuruldu. Şçerbaki, Novodanilovka, Çarivnoye’de Ukraynalı gruplara saldırıldı. Lobkovoye, Malaya Tokmaçka’da yabancı paralı askerlerin konuşlandığı yerlere saldırılar düzenlendi” şeklinde konuştu.Novonikolayevka’da, cephe yönünde ilerleyen Ukraynalı teçhizatın vurulduğu bilgisini veren Lebedev, Ukrayna ordusunun kontrolündeki arazilerde ayrıca iki yakıt deposu, üç kontrol merkezi ve birkaç teçhizatın imha edildiğini ekledi.

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rusya

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zaporojye bölgesi

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rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, sergey lebedev