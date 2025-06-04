https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yerleri-vurdu-1096784064.html
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri vurdu
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarına, birliklerine ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T10:55+0300
2025-06-04T10:55+0300
2025-06-04T10:52+0300
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ukrayna
zaporojye bölgesi
sergey lebedev
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Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.Lebedev, “Gulyaypole, Kamenskoye, Malokaterinovka’da mühimmat depoları ve kontrol noktaları vuruldu. Şçerbaki, Novodanilovka, Çarivnoye’de Ukraynalı gruplara saldırıldı. Lobkovoye, Malaya Tokmaçka’da yabancı paralı askerlerin konuşlandığı yerlere saldırılar düzenlendi” şeklinde konuştu.Novonikolayevka’da, cephe yönünde ilerleyen Ukraynalı teçhizatın vurulduğu bilgisini veren Lebedev, Ukrayna ordusunun kontrolündeki arazilerde ayrıca iki yakıt deposu, üç kontrol merkezi ve birkaç teçhizatın imha edildiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/musktan-trumpin-butce-tasarisina-tepki-tiksindirici-igrenclik-1096781616.html
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rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, sergey lebedev
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, sergey lebedev
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri vurdu
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarına, birliklerine ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerlere saldırılar düzenlediğini belirtti.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi’nde Kiev rejiminin kontrolündeki yerleşimlerde askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.
Lebedev, “Gulyaypole, Kamenskoye, Malokaterinovka’da mühimmat depoları ve kontrol noktaları vuruldu. Şçerbaki, Novodanilovka, Çarivnoye’de Ukraynalı gruplara saldırıldı. Lobkovoye, Malaya Tokmaçka’da yabancı paralı askerlerin konuşlandığı yerlere saldırılar düzenlendi” şeklinde konuştu.
Novonikolayevka’da, cephe yönünde ilerleyen Ukraynalı teçhizatın vurulduğu bilgisini veren Lebedev, Ukrayna ordusunun kontrolündeki arazilerde ayrıca iki yakıt deposu, üç kontrol merkezi ve birkaç teçhizatın imha edildiğini ekledi.