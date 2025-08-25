https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/turkiye-bulgaristani-set-vermeden-yendi-filenin-sultanlari-namaglup-son-16ya-yukseldi-1098823809.html

Türkiye, Bulgaristan'ı set vermeden yendi: Filenin Sultanları namağlup son 16’ya yükseldi

25.08.2025

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda Bulgaristan’ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci sınavını da başarıyla geçti. İlk maçta İspanya’yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bu kez Bulgaristan’ı aynı skorla geçerek hem namağlup liderliğe yükseldi hem de son 16 turunu garantiledi.Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti. İkinci sette servislerdeki etkili performansıyla fark yaratan Türkiye, bu bölümü 25-19 aldı. Son sette rakibine üstünlüğünü tamamen kabul ettiren Filenin Sultanları, 25-13’lük skorla maçı noktaladı.Bu sonuçla grupta 2’de 2 yapan Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda adını şimdiden son 16’ya yazdırdı.

