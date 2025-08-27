https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/istanbullular-dikkat-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1098872019.html
İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T14:52+0300
2025-08-27T14:52+0300
2025-08-27T15:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul
kapalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_f762518a64923682a91ce4122150340b.jpg
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde bu kararın alınması sosyal medyada tepki çekti. İkinci bir duyuruya kadar kapalıMetro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." denildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ced027a3a7478060fbb72aaa0c5798e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, kapalı
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, kapalı
İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
14:52 27.08.2025 (güncellendi: 15:03 27.08.2025)
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde bu kararın alınması sosyal medyada tepki çekti.
İkinci bir duyuruya kadar kapalı
Metro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." denildi.