İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T14:52+0300

2025-08-27T14:52+0300

2025-08-27T15:03+0300

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde bu kararın alınması sosyal medyada tepki çekti. İkinci bir duyuruya kadar kapalıMetro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." denildi.

