Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/istanbullular-dikkat-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1098872019.html
İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T14:52+0300
2025-08-27T15:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul
kapalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_f762518a64923682a91ce4122150340b.jpg
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde bu kararın alınması sosyal medyada tepki çekti. İkinci bir duyuruya kadar kapalıMetro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." denildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ced027a3a7478060fbb72aaa0c5798e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, kapalı
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, kapalı

İstanbullular dikkat: Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı

14:52 27.08.2025 (güncellendi: 15:03 27.08.2025)
© AA / Filiz Kınık Özİstanbul'da metro arızası
İstanbul'da metro arızası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© AA / Filiz Kınık Öz
Abone ol
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. CHP'nin bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenleyeceği miting öncesinde bu kararın alınması sosyal medyada tepki çekti.

İkinci bir duyuruya kadar kapalı

Metro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır." denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала