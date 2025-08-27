https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eminonu-aciklarinda-can-pazari-yolcular-ve-ekipler-seferber-oldu-1098859361.html

Eminönü açıklarında can pazarı: Yolcular ve ekipler seferber oldu

İstanbul’un kalabalık noktalarından biri olan Eminönü açıklarında akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Eminönü-Beşiktaş hattında sefer yapan vapurdaki yolcular, suda çırpınan bir kişiyi fark etti.Yolcular can simidi attıVatandaşlar, vakit kaybetmeden harekete geçerek denize can simidi attı. Bir süre tutunmaya çalışan şahıs, yolcuların yardımıyla hayatta kalmaya çalıştı.Kıyı Emniyeti olay yerine geldiYolcuların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde çırpınan kişiyi kurtardı.Kıyı Emniyeti tarafından sudan çıkarılan şahıs, güvenlik amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

