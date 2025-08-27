Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eminonu-aciklarinda-can-pazari-yolcular-ve-ekipler-seferber-oldu-1098859361.html
Eminönü açıklarında can pazarı: Yolcular ve ekipler seferber oldu
Eminönü açıklarında can pazarı: Yolcular ve ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Eminönü açıklarında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki yolcuların dikkati sayesinde fark... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T09:47+0300
2025-08-27T09:47+0300
türki̇ye
boğulma
deniz
eminönü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098859411_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_320dfdbc4d10365ba89b5b2c5d0d07af.jpg
İstanbul’un kalabalık noktalarından biri olan Eminönü açıklarında akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Eminönü-Beşiktaş hattında sefer yapan vapurdaki yolcular, suda çırpınan bir kişiyi fark etti.Yolcular can simidi attıVatandaşlar, vakit kaybetmeden harekete geçerek denize can simidi attı. Bir süre tutunmaya çalışan şahıs, yolcuların yardımıyla hayatta kalmaya çalıştı.Kıyı Emniyeti olay yerine geldiYolcuların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde çırpınan kişiyi kurtardı.Kıyı Emniyeti tarafından sudan çıkarılan şahıs, güvenlik amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/sampiyonlar-ligi-turu-ve-milyonlarca-euro-fenerbahceyi-bekliyor-1098857062.html
türki̇ye
eminönü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098859411_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_540c4d9b6ee684aff78e3c11ed8a494e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boğulma, deniz, eminönü
boğulma, deniz, eminönü

Eminönü açıklarında can pazarı: Yolcular ve ekipler seferber oldu

09:47 27.08.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaBoğulma tehlikesi
Boğulma tehlikesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
İstanbul Eminönü açıklarında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki yolcuların dikkati sayesinde fark edildi. Yolcuların attığı can simidiyle hayatta tutulan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul’un kalabalık noktalarından biri olan Eminönü açıklarında akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Eminönü-Beşiktaş hattında sefer yapan vapurdaki yolcular, suda çırpınan bir kişiyi fark etti.

Yolcular can simidi attı

Vatandaşlar, vakit kaybetmeden harekete geçerek denize can simidi attı. Bir süre tutunmaya çalışan şahıs, yolcuların yardımıyla hayatta kalmaya çalıştı.

Kıyı Emniyeti olay yerine geldi

Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde çırpınan kişiyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti tarafından sudan çıkarılan şahıs, güvenlik amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
SPOR
Şampiyonlar Ligi turu ve milyonlarca euro Fenerbahçe’yi bekliyor
08:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала