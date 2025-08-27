https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eminonu-aciklarinda-can-pazari-yolcular-ve-ekipler-seferber-oldu-1098859361.html
Eminönü açıklarında can pazarı: Yolcular ve ekipler seferber oldu
İstanbul’un kalabalık noktalarından biri olan Eminönü açıklarında akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Eminönü-Beşiktaş hattında sefer yapan vapurdaki yolcular, suda çırpınan bir kişiyi fark etti.
Vatandaşlar, vakit kaybetmeden harekete geçerek denize can simidi attı. Bir süre tutunmaya çalışan şahıs, yolcuların yardımıyla hayatta kalmaya çalıştı.
Kıyı Emniyeti olay yerine geldi
Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde çırpınan kişiyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti tarafından sudan çıkarılan şahıs, güvenlik amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.