Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmek

Sosyal bilimlerde ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ diye bir kavram var. Herkes kötümser senaryo üretirse kötü şeyler olur. Olmayacaksa bile olur. Beklentiler önemli. Sosyal medyanın burada çok ciddi etkide bulunduğuna inanıyorum. Sosyal medyada isminin önüne ekonomist sıfatı koyan birçok insan sabah akşam karamsarlık yayma peşinde. Eleştiriye sonuna kadar saygılıyız. Ama bir insan sabah akşam bir tek olumlu şey görmeden tüm gelişmeleri karalamaya çalışıyorsa orada ya bir ideolojik saplantıdan ya da farklı bir etki oluşturma çabasından bahsedebilirsiniz. Bunu iktisat bilimiyle izah etmek mümkün değil. Kaynağı belli olmayan veya farklı güç odaklarınca kullanılan bir takım terör yapılarıyla da irtibatlı karamsarlık oluşturma, kurumlara güveni zedeleme, toplumsal umudu zayıflatma çabası olduğunu görüyoruz. Bizi karamsarlığa sevk etmeye çalışanlara güçlü cevap vermemiz lazım. Sosyal medyada oluşturulmaya çalıştıkları havaya kapılmamak lazım.