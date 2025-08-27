Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası'nın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’ndaki konuşmasında ekonomik değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Yılmaz, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun 2024 Mayıs’ında yüzde 75.5 seviyesinden, Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 33.5’e gerilediğini hatırlatan Yılmaz, yıl sonunda enflasyonun 30’un altına ineceğini söyledi.2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligi hedefiYılmaz, hükümetin en önemli hedeflerinden birinin 2026’da Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler arasına taşımak olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir büyüme, ihracatın artırılması ve güçlü sanayi üretimiyle sağlanabileceğini söyledi.'Karamsarlık yayma peşinde'Sosyal medyadaki ekonomi tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine girmeyi hedef olarak belirlediklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’ndaki konuşmasında ekonomik değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Yılmaz, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun 2024 Mayıs’ında yüzde 75.5 seviyesinden, Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 33.5’e gerilediğini hatırlatan Yılmaz, yıl sonunda enflasyonun 30’un altına ineceğini söyledi.

2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligi hedefi

Yılmaz, hükümetin en önemli hedeflerinden birinin 2026’da Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler arasına taşımak olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir büyüme, ihracatın artırılması ve güçlü sanayi üretimiyle sağlanabileceğini söyledi.

'Karamsarlık yayma peşinde'

Sosyal medyadaki ekonomi tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Sosyal bilimlerde ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ diye bir kavram var. Herkes kötümser senaryo üretirse kötü şeyler olur. Olmayacaksa bile olur. Beklentiler önemli. Sosyal medyanın burada çok ciddi etkide bulunduğuna inanıyorum. Sosyal medyada isminin önüne ekonomist sıfatı koyan birçok insan sabah akşam karamsarlık yayma peşinde. Eleştiriye sonuna kadar saygılıyız. Ama bir insan sabah akşam bir tek olumlu şey görmeden tüm gelişmeleri karalamaya çalışıyorsa orada ya bir ideolojik saplantıdan ya da farklı bir etki oluşturma çabasından bahsedebilirsiniz. Bunu iktisat bilimiyle izah etmek mümkün değil. Kaynağı belli olmayan veya farklı güç odaklarınca kullanılan bir takım terör yapılarıyla da irtibatlı karamsarlık oluşturma, kurumlara güveni zedeleme, toplumsal umudu zayıflatma çabası olduğunu görüyoruz. Bizi karamsarlığa sevk etmeye çalışanlara güçlü cevap vermemiz lazım. Sosyal medyada oluşturulmaya çalıştıkları havaya kapılmamak lazım.
